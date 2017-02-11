В Перми «Лыжня России-2017» прошла в 30-градусный мороз
Несмотря на капризы погоды, поучаствовать в массовых забегах приехали сотни человек.
Несмотря на капризы погоды, поучаствовать в массовых забегах приехали сотни человек.
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017», уже 35-я по счёту, состоялась в краевой столице 11 февраля.
В этот раз спортивное мероприятие прошло не в воскресенье, а субботу. Местом проведения гонки стал спорткомплекс «Пермские медведи». С самого утра там проходила регистрация участников. Между тем, столбик термометра на базе опустился до -32 градусов.
«Погода для нас не является помехой. Мороз — это только дополнительная мотивация для всех любителей активного и здорового образа жизни. В очередной раз пермяки докажут, что способны преодолевать любые препятствия!», — выступил на торжественном открытии президент Пермской краевой федерации лыжных гонок, депутат Законодательного собрания региона Сергей Клепцин.
Всего в рамках «Лыжни России» было несколько массовых забегов. Так, первыми на старт вышли участники «ЭкоЛыжни», костюмированной гонки на 2017 метров.
Аналогичную дистанцию преодолели участники соревнований для ветеранов и дети, родившиеся до 2005 года. Кроме того, после полудня стартовали
После подведения итогов победители получили ценные призы — кубки, медали, дипломы, а также значки ГТО. Стоит отметить, что аналогичные массовые забеги состоялись и в других городах Пермского края.