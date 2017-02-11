Волонтёры разыскивают 42-летнего Дениса Ларкина в Нижегородской области

Как сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтёр», 9 февраля около 17:30 Денис Ларкин уехал из дома в посёлке Горбатовка и до сих пор домой не вернулся.

Согласно информации, мужчина уехал на автомобиле ВАЗ 2112 г/н Е936ВМ152 чёрного цвета. Он был одет в чёрную матерчато-болоньевую куртку, синие джинсы и темно-синие полуботинки. На голове меховая кепка.