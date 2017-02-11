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15:20 (мск), источник: НТА-Приволжье

Волонтёры разыскивают 42-летнего Дениса Ларкина в Нижегородской области

Нижний Новгород. 11 февраля. НТА-Приволжье — Волонтёры разыскивают 42-летнего Дениса Ларкина в Нижегородской области.

Как сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтёр», 9 февраля около 17:30 Денис Ларкин уехал из дома в посёлке Горбатовка и до сих пор домой не вернулся.

Согласно информации, мужчина уехал на автомобиле ВАЗ 2112 г/н Е936ВМ152 чёрного цвета. Он был одет в чёрную матерчато-болоньевую куртку, синие джинсы и темно-синие полуботинки. На голове меховая кепка.

Приметы: худощавого телосложения, рост 185 см., волосы темно-русые, глаза карие.

Особые приметы: шрам на пояснице 1 см, крест жёлтого цвета на белом гайтане.

Любую информацию о пропавшем просят сообщать волонтёрам по тел. 291−51−51; либо в полицию по тел. 102.

Напомним, что волонтёры всё ещё разыскивают в Нижнем Новгороде пропавшую 1 января 27-летнюю Татьяну Судакову.

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