Волонтёры разыскивают 42-летнего Дениса Ларкина в Нижегородской области
Нижний Новгород. 11 февраля.
Нижний Новгород. 11 февраля.
Как сообщается на сайте
Согласно информации, мужчина уехал на автомобиле ВАЗ 2112 г/н Е936ВМ152 чёрного цвета. Он был одет в чёрную
Приметы: худощавого телосложения, рост 185 см., волосы
Особые приметы: шрам на пояснице 1 см, крест жёлтого цвета на белом гайтане.
Любую информацию о пропавшем просят сообщать волонтёрам по тел. 291−51−51; либо в полицию по тел. 102.
Напомним, что волонтёры всё ещё разыскивают в Нижнем Новгороде пропавшую 1 января 27-летнюю Татьяну Судакову.