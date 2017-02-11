В честь дня рождения Исторического музея испекли 145 тортов
Чтобы попробовать десерт, надо приобрести билет в музей. В честь праздника вход стоит вдвое дешевле. Если угощение не съедят сегодня, дегустацию продолжат в воскресенье, 12 февраля.
Чтобы попробовать десерт, надо приобрести билет в музей. В честь праздника вход стоит вдвое дешевле. Если угощение не съедят сегодня, дегустацию продолжат в воскресенье, 12 февраля.
Сегодня, 11 февраля, Государственный исторический музей отмечает своё 145-летие. В честь этого кондитеры испекли 145 тортов и покрыли их пищевым золотом. Общий вес десерта — 500 килограммов.
Торты испекли вручную по рецептам парижской кулинарной книги 1752 года. Для украшения десертов использовали листы из пищевого золота 960-й пробы общей массой 23 карата. Драгоценное покрытие имеет особый смысл: открытие музея в 1872 году совпало с расцветом золотого века Российской империи.
На верхушках десертов нарисовали геральдические символы из белого шоколада в виде львов, единорогов и двуглавых орлов. А ещё торты украсили букетами сахарных цветов, осыпанных золотой пылью.
Сладкий подарок музею сделал крупный кондитер. Если угощение не съедят сегодня, дегустацию продолжат в воскресенье, 12 февраля.
Исторический музей — один из крупнейших музеев мира и самый большой в России. В его комплекс входят собор Василия Блаженного с памятником Минину и Пожарскому, Палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года, выставочный комплекс на площади Революции и комплекс реставрационных мастерских в Измайлове. Фонды Исторического музея хранят более пяти миллионов экспонатов и 14 миллионов листов документов. Ежегодно его посещают свыше полутора миллионов человек.