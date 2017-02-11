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15:20 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В честь дня рождения Исторического музея испекли 145 тортов

Чтобы попробовать десерт, надо приобрести билет в музей. В честь праздника вход стоит вдвое дешевле. Если угощение не съедят сегодня, дегустацию продолжат в воскресенье, 12 февраля.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сегодня, 11 февраля, Государственный исторический музей отмечает своё 145-летие. В честь этого кондитеры испекли 145 тортов и покрыли их пищевым золотом. Общий вес десерта — 500 килограммов.

Отведать угощение можно в Парадных сенях музея, но для этого надо купить билет. Сегодня вход в музей стоит в два раза дешевле, чем обычно

Торты испекли вручную по рецептам парижской кулинарной книги 1752 года. Для украшения десертов использовали листы из пищевого золота 960-й пробы общей массой 23 карата. Драгоценное покрытие имеет особый смысл: открытие музея в 1872 году совпало с расцветом золотого века Российской империи.

На верхушках десертов нарисовали геральдические символы из белого шоколада в виде львов, единорогов и двуглавых орлов. А ещё торты украсили букетами сахарных цветов, осыпанных золотой пылью.

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Сладкий подарок музею сделал крупный кондитер. Если угощение не съедят сегодня, дегустацию продолжат в воскресенье, 12 февраля.

Исторический музей — один из крупнейших музеев мира и самый большой в России. В его комплекс входят собор Василия Блаженного с памятником Минину и Пожарскому, Палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года, выставочный комплекс на площади Революции и комплекс реставрационных мастерских в Измайлове. Фонды Исторического музея хранят более пяти миллионов экспонатов и 14 миллионов листов документов. Ежегодно его посещают свыше полутора миллионов человек.

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