В честь дня рождения Исторического музея испекли 145 тортов

Сегодня, 11 февраля, Государственный исторический музей отмечает своё 145-летие. В честь этого кондитеры испекли 145 тортов и покрыли их пищевым золотом. Общий вес десерта — 500 килограммов.

Отведать угощение можно в Парадных сенях музея, но для этого надо купить билет. Сегодня вход в музей стоит в два раза дешевле, чем обычно

Отведать угощение можно в Парадных сенях музея, но для этого надо купить билет. Сегодня вход в музей стоит в два раза дешевле, чем обычно

Торты испекли вручную по рецептам парижской кулинарной книги 1752 года. Для украшения десертов использовали листы из пищевого золота 960-й пробы общей массой 23 карата. Драгоценное покрытие имеет особый смысл: открытие музея в 1872 году совпало с расцветом золотого века Российской империи.

На верхушках десертов нарисовали геральдические символы из белого шоколада в виде львов, единорогов и двуглавых орлов. А ещё торты украсили букетами сахарных цветов, осыпанных золотой пылью.