Родителей волгоградских школьников предупреждают об опасности интернета

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних проводят специальные родительские собрания, которые посвящены противоправным интернет-контентам, которые отрицательно влияют на мировоззрение детей и подростков.

На общешкольном родительском собрании в МОУ СОШ № 83 города Волгограда разговор шел о сайтах с призывами к суициду, а также порталах, пропагандирующих употребление, распространение наркотических средств, дистанционную вербовку дилеров.