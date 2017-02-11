Родителей волгоградских школьников предупреждают об опасности интернета
Сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы предупреждают родителей.
Сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы предупреждают родителей.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних проводят специальные родительские собрания, которые посвящены противоправным
На общешкольном родительском собрании в МОУ СОШ № 83 города Волгограда разговор шел о сайтах с призывами к суициду, а также порталах, пропагандирующих употребление, распространение наркотических средств, дистанционную вербовку дилеров.
Полицейские напомнили родителям школьников о необходимости проверять их контакты, чтобы знать с кем они общаются, а также предупредили быть особенно внимательными к появлению у детей новых друзей через