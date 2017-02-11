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16:22 (мск), источник: РИАЦ

Родителей волгоградских школьников предупреждают об опасности интернета

Сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы предупреждают родителей.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних проводят специальные родительские собрания, которые посвящены противоправным интернет-контентам, которые отрицательно влияют на мировоззрение детей и подростков.

На общешкольном родительском собрании в МОУ СОШ № 83 города Волгограда разговор шел о сайтах с призывами к суициду, а также порталах, пропагандирующих употребление, распространение наркотических средств, дистанционную вербовку дилеров.

Полицейские напомнили родителям школьников о необходимости проверять их контакты, чтобы знать с кем они общаются, а также предупредили быть особенно внимательными к появлению у детей новых друзей через интернет-ресурсы. Также им рассказали, куда можно обратиться за квалифицированной помощью в разных сложных жизненных ситуациях.

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