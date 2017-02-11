Президент Татарстана вновь провел выходной на рыбалке
Президент Татарстана Рустам Минниханов вновь отправился в эти выходные на рыбалку.
Президент Татарстана Рустам Минниханов вновь отправился в эти выходные на рыбалку.
Фото с рыбалки глава республики опубликовал в своем Instagram.
На одном из фото Рустам Минниханов запечатлен с добычей. На других снимках позируют его товарищи по увлечению.
Напомним, на прошлых выходных Минниханов отправился на мужское развлечение вместе с директором фонда газификации РТ Джаудатом Миннахметовым.