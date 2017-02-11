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16:04 (мск), источник: Prokazan.ru

Президент Татарстана вновь провел выходной на рыбалке

Президент Татарстана Рустам Минниханов вновь отправился в эти выходные на рыбалку.

Фото с рыбалки глава республики опубликовал в своем Instagram.

На одном из фото Рустам Минниханов запечатлен с добычей. На других снимках позируют его товарищи по увлечению.

Напомним, на прошлых выходных Минниханов отправился на мужское развлечение вместе с директором фонда газификации РТ Джаудатом Миннахметовым.

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