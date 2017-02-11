В 2017 году в Татарстане появятся Аллеи экологии
Интерес татарстанцев к вопросам экологии будут увеличивать с помощью квестов, конкурсов и
Интерес татарстанцев к вопросам экологии будут увеличивать с помощью квестов, конкурсов и
(Казань, 11 февраля, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). Министерство экологии и природных ресурсов РТ и экологическое движение «Будет чисто» запускают в республике «зеленую волну». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в
Сегодня активисты обсудили с министром экологии и природных ресурсов РТ Фаридом Абдулганиевым акции, форумы, конкурсы и
«В прошлом году более миллиона татарстанцев поддержали всевозможные природоохранные мероприятия. Уверен, в этом году нас станет еще больше, — отметил глава Минэкологии Татарстана. — Для многих примером служите именно вы. Поэтому активисты движения “Будет чисто” должны быть в каждом муниципальном образовании республики».
В 2017 году в РТ появятся и «Аллеи экологии». Это будут площадки, где для татарстанцев организуют различные конкурсы и квесты. Кроме того, желающие смогут поучаствовать в
В планах экодвижения «Будет чисто» — активная работа со школьниками и студентами, проведение масштабных акций, конкурсов, викторин, квестов по паркам и скверам Татарстана, обмен опытом с соседними регионами. В этом году ряды волонтеров значительно пополнятся. Уже сегодня присоединиться к молодежному движению изъявили желание более ста татарстанцев, отмечает