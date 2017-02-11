В 2017 году в Татарстане появятся Аллеи экологии

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). Министерство экологии и природных ресурсов РТ и экологическое движение «Будет чисто» запускают в республике «зеленую волну». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе министерства.

Сегодня активисты обсудили с министром экологии и природных ресурсов РТ Фаридом Абдулганиевым акции, форумы, конкурсы и мастер-классы, проведенные экологическим движением «Будет чисто» в 2016 году. В Год экологии и общественных пространств совместная работа министерства и общественников будет продолжена.

«В прошлом году более миллиона татарстанцев поддержали всевозможные природоохранные мероприятия. Уверен, в этом году нас станет еще больше, — отметил глава Минэкологии Татарстана. — Для многих примером служите именно вы. Поэтому активисты движения “Будет чисто” должны быть в каждом муниципальном образовании республики».

В 2017 году в РТ появятся и «Аллеи экологии». Это будут площадки, где для татарстанцев организуют различные конкурсы и квесты. Кроме того, желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению поделок из вторсырья.