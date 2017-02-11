В США сфотографировали оранжевого аллигатора

Жители коттеджного поселка заметили необычного аллигатора рядом с прудами. Навскидку, в длину хищник достигал 1,5 м. «Абрикосового» аллигатора прозвали «Трампигатор», передает Live Science.

Аллигатор-«морковка», скорее всего, является американским аллигатором (Alligator mississippiensis) — единственный из южно-каролинских крокодилов, который может жить более 60 лет и иногда вырастать до 4 м в длину.

Что же могло стать причиной неожиданного оттенка? Одно из объяснений — он покрылся ржавчиной из стальных водопроводных труб, где крокодил мог прятаться в зимний период

Что же могло стать причиной неожиданного оттенка? Одно из объяснений — он покрылся ржавчиной из стальных водопроводных труб, где крокодил мог прятаться в зимний период

Кроме того, на шкуру Трампигатора могли повлиять водоросли или загрязняющие вещества в воде. Если оттенок не проник глубоко, то должен исчезнуть через несколько недель, когда аллигатор сбросит кожу.