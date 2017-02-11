В США сфотографировали оранжевого аллигатора
Хищник с оранжевой кожей взбудоражил соцсети. При детальном рассмотрении невиданное существо оказалось аллигатором мандаринового цвета, которого сфотографировали в Южной Каролине.
Хищник с оранжевой кожей взбудоражил соцсети. При детальном рассмотрении невиданное существо оказалось аллигатором мандаринового цвета, которого сфотографировали в Южной Каролине.
Жители коттеджного поселка заметили необычного аллигатора рядом с прудами. Навскидку, в длину хищник достигал 1,5 м. «Абрикосового» аллигатора прозвали «Трампигатор», передает Live Science.
Аллигатор-«морковка», скорее всего, является американским аллигатором (Alligator mississippiensis) — единственный из
Кроме того, на шкуру Трампигатора могли повлиять водоросли или загрязняющие вещества в воде. Если оттенок не проник глубоко, то должен исчезнуть через несколько недель, когда аллигатор сбросит кожу.
«Ржавые» крокодилы иногда попадаются людям на глаза, и
Экологи предупреждают очевидцев, встретивших «ржавых» крокодилов, что несмотря на веселенький окрас, они остаются опасными хищниками, поэтому не рекомендуется приближаться к ним с камерой в надежде поймать «сочный» кадр.