В Венеции стартовал традиционный карнавал

Источник: AFP 2016

РИМ, 11 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Первые люди в масках и исторических костюмах появились в Венеции, где дан старт традиционному карнавалу. Хотя главные карнавальные события — «Праздник Марий» и «Полет Ангела» — назначены на следующие выходные, в городе уже начались гулянья, на которые собираются сотни тысяч туристов со всего мира.

В этом году тема карнавала, художественным руководителем которого выступил постановщик шоу Марко Маккапани, заявлена как «Креатив. Ярмарка тщеславия». Такой выбор не случаен — Маккапани много лет работал в мире моды, организовывая показы таких модных домов, как «Миссони», «Валентино», «Версаче», «Армани». Разумеется, модную нотку он привнес и в программу карнавала, в которой запланировано более 100 событий.

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По уже сложившейся традиции карнавал начинается на венецианских каналах, где сегодня и в воскресенье пройдут водные световые шоу на лодках и гондолах. В рамках карнавала в этом году состоится еще одно уже ставшее традиционным мероприятие — празднование Дня святого Валентина 14 февраля. В этом году влюбленных приглашают на один из остров лагуны — Лидо. Наконец, на 18 февраля запланировано Марий, напоминающее о том, как в Средневековье пираты-сарацины похитили 12 самых красивых девушек Венецианской республики, которые были освобождены воинами ее властителя — дожа. Победительнице этого шествия предоставляется возможность выступить в роли Ангела, который ежегодно возвещает о начале карнавала, спускаясь с почти 100-метровой колокольни на площади Святого Марка. По сей день это зрелище собирает рекордное число зрителей.

Вплоть до 28 февраля, «жирного вторника», последнего дня перед католическим постом, Венеция будет погружена в уличные спектакли, концерты, представления

Специальную программу по традиции готовит прославленный венецианский театр «Ла Фениче».

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Русские нотки Как и в предыдущие годы, в Венецианском карнавале есть российские участники. Студенты курса режиссуры российского режиссера и педагога, художественного руководителя Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге Андрея Могучего примут участие в уличном театрализованном бале-маскараде. В рамках проекта «Российская культурная миссия», который осуществляется российским Центром кинофестивалей и международных программ, на венецианских площадках выступят солисты балета Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац. Они представят хореографические композиции из известных балетов «Русских сезонов» Дягилева «Жар-птица», «Петрушка», «Шопениана» в постановке народного артиста России Андриса Лиепы. История карнавала и современность Венецианский карнавал — один из старейших в мире, его истоки уходят в раннее Средневековье. Во времена расцвета Венецианской республики (V — кон. XVIII вв.) венецианцы ходили в масках с октября по «жирный вторник», тогда в городе совершались не самые благовидные поступки: жены изменяли мужьям, переодетые аристократы соблазняли простолюдинок, люди в масках грабили прохожих.

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Примечательно, что традицию карнавальных гуляний упразднил Наполеон после низложения дожа. Она была возрождена лишь в 1970-х годах прошлого века, нового периода «освобождения» от условностей, волны феминизма и сексуальной революции, но исключительно на коммерческой основе. Многие участники карнавала сейчас неверно интерпретируют значение исторических масок. Так, самая популярная и известная «маска Казановы» называется «Баута» по имени чудовища, которым пугали детей. А кошачью маску «Ньага», которую сейчас предпочитают женщины, носили исключительно мужчины. Нынешний карнавальный костюм обязательно дополнен историческим платьем, и стоимость его может достигать нескольких тысяч евро.