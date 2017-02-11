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16:54 (мск), источник: ТАСС

В Венеции стартовал традиционный карнавал

Тема карнавала заявлена как «Креатив. Ярмарка тщеславия».

Источник: AFP 2016

РИМ, 11 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Первые люди в масках и исторических костюмах появились в Венеции, где дан старт традиционному карнавалу. Хотя главные карнавальные события — «Праздник Марий» и «Полет Ангела» — назначены на следующие выходные, в городе уже начались гулянья, на которые собираются сотни тысяч туристов со всего мира.

В этом году тема карнавала, художественным руководителем которого выступил постановщик шоу Марко Маккапани, заявлена как «Креатив. Ярмарка тщеславия». Такой выбор не случаен — Маккапани много лет работал в мире моды, организовывая показы таких модных домов, как «Миссони», «Валентино», «Версаче», «Армани». Разумеется, модную нотку он привнес и в программу карнавала, в которой запланировано более 100 событий.

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По уже сложившейся традиции карнавал начинается на венецианских каналах, где сегодня и в воскресенье пройдут водные световые шоу на лодках и гондолах.

В рамках карнавала в этом году состоится еще одно уже ставшее традиционным мероприятие — празднование Дня святого Валентина 14 февраля. В этом году влюбленных приглашают на один из остров лагуны — Лидо.

Наконец, на 18 февраля запланировано Марий, напоминающее о том, как в Средневековье пираты-сарацины похитили 12 самых красивых девушек Венецианской республики, которые были освобождены воинами ее властителя — дожа. Победительнице этого шествия предоставляется возможность выступить в роли Ангела, который ежегодно возвещает о начале карнавала, спускаясь с почти 100-метровой колокольни на площади Святого Марка. По сей день это зрелище собирает рекордное число зрителей.

Вплоть до 28 февраля, «жирного вторника», последнего дня перед католическим постом, Венеция будет погружена в уличные спектакли, концерты, представления

Специальную программу по традиции готовит прославленный венецианский театр «Ла Фениче».

Русские нотки

Как и в предыдущие годы, в Венецианском карнавале есть российские участники. Студенты курса режиссуры российского режиссера и педагога, художественного руководителя Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге Андрея Могучего примут участие в уличном театрализованном бале-маскараде.

В рамках проекта «Российская культурная миссия», который осуществляется российским Центром кинофестивалей и международных программ, на венецианских площадках выступят солисты балета Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац. Они представят хореографические композиции из известных балетов «Русских сезонов» Дягилева «Жар-птица», «Петрушка», «Шопениана» в постановке народного артиста России Андриса Лиепы.

История карнавала и современность

Венецианский карнавал — один из старейших в мире, его истоки уходят в раннее Средневековье. Во времена расцвета Венецианской республики (V — кон. XVIII вв.) венецианцы ходили в масках с октября по «жирный вторник», тогда в городе совершались не самые благовидные поступки: жены изменяли мужьям, переодетые аристократы соблазняли простолюдинок, люди в масках грабили прохожих.

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Примечательно, что традицию карнавальных гуляний упразднил Наполеон после низложения дожа. Она была возрождена лишь в 1970-х годах прошлого века, нового периода «освобождения» от условностей, волны феминизма и сексуальной революции, но исключительно на коммерческой основе.

Многие участники карнавала сейчас неверно интерпретируют значение исторических масок. Так, самая популярная и известная «маска Казановы» называется «Баута» по имени чудовища, которым пугали детей. А кошачью маску «Ньага», которую сейчас предпочитают женщины, носили исключительно мужчины.

Нынешний карнавальный костюм обязательно дополнен историческим платьем, и стоимость его может достигать нескольких тысяч евро.

Меры безопасности

Власти города приняли специальный антитеррористический план действий. Повышенные меры безопасности будут действовать не только на островной Венеции, где на площади Святого Марка дежурят сотрудники полиции в масках, но и в материковых районах — Местре, Маргера, где уже выставлены заградительные барьеры во избежание несанкционированного проезда крупногабаритного транспорта.

Ужесточен контроль на вокзале Санта-Лучия, а также в поездах, прибывающих в Венецию.

Комментарии
3
Владимир Карташов
Танцуют весело.. Грузовичок уже может заведен и движок прогрет..
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Ольга Лысенко
Мишка, что разворчался? Это же здорово , когда люди умеют веселиться!
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Северный Мишка
Что бы не делать, лишь бы не работать!
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