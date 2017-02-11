Умер начальник Национального университета обороны Украины Воробьев

«Ушел из жизни выдающийся военный деятель современной Украины генерал-полковник Геннадий Петрович Воробьев. Он умер внезапно на рабочем месте», — написал г-н Порошенко в Фейсбуке.

По его словам, Геннадий Воробьев отказался посылать военных против Майдана, участвовал в разработке многих военных операций, в том числе под Дебальцево, будучи первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины в целом более двух лет войны прослужил непосредственно на передовой.

«Последние месяцы боевой опыт передавал следующему поколению военных, управляя Национальным университетом обороны», — отметил президент.