Умер начальник Национального университета обороны Украины Воробьев
В субботу, 11 февраля, на 56-м году жизни умер начальник Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского
В субботу, 11 февраля, на 56-м году жизни умер начальник Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского
«Ушел из жизни выдающийся военный деятель современной Украины
По его словам, Геннадий Воробьев отказался посылать военных против Майдана, участвовал в разработке многих военных операций, в том числе под Дебальцево, будучи первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины в целом более двух лет войны прослужил непосредственно на передовой.
«Последние месяцы боевой опыт передавал следующему поколению военных, управляя Национальным университетом обороны», — отметил президент.