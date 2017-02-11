Cтроящийся мост в Крым сфотографировали с МКС
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Космонавт Олег Новицкий сфотографировал с борта МКС строящийся мост через Керченский пролив и опубликовал снимок в Instagram.
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Космонавт Олег Новицкий сфотографировал с борта МКС строящийся мост через Керченский пролив и опубликовал снимок в Instagram.
«Масштабы стройки века впечатляют даже из космоса», — поделился Новицкий.
На этой неделе строители начали возводить своды арок моста высотой 45 метров. Арочные пролеты длиной по 227 метров будут устанавливать с помощью понтонной системы, которую сейчас изготавливают в Севастополе.
Длина моста через Керченский пролив составит 19 километров, он станет самым протяженным в России. По плану, автомобильное движение по мосту запустят в декабре 2018 года, железнодорожное — в декабре 2019 года.