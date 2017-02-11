Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Девять продуктов, которые утоляют жажду
Решение Белоруссии испортило ее отношения сразу с тремя странами
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
«Украина поджала хвост»: депутат Думы о стрельбах возле Крыма
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Девять продуктов, которые утоляют жажду
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
14События недели в фотографиях
17:49 (мск), источник: РИА Новости

Cтроящийся мост в Крым сфотографировали с МКС

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Космонавт Олег Новицкий сфотографировал с борта МКС строящийся мост через Керченский пролив и опубликовал снимок в Instagram.

«Масштабы стройки века впечатляют даже из космоса», — поделился Новицкий.

На этой неделе строители начали возводить своды арок моста высотой 45 метров. Арочные пролеты длиной по 227 метров будут устанавливать с помощью понтонной системы, которую сейчас изготавливают в Севастополе.

Длина моста через Керченский пролив составит 19 километров, он станет самым протяженным в России. По плану, автомобильное движение по мосту запустят в декабре 2018 года, железнодорожное — в декабре 2019 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Анкара удовлетворена реакцией России на гибель турецких военных
Сирийские войска при поддержке ВКС РФ освободили город Тадеф
Захарова прокомментировала сообщения о выдаче США Сноудена
Порошенко заявил об успешном испытании новой украинской ракеты
Трамп пообещал снизить стоимость стены на границе с Мексикой
Сотрудникам ФСО запретят раскрывать в сети информацию о службе
Иран допустил открытие своего воздушного пространства для ВКС РФ
В Венеции начался традиционный карнавал
Спорт
Сборная Чехии обыграла Финляндию в матче Евротура Встреча, прошедшая в субботу в Гетеборге, завершилась победой чехов со счетом 7:1
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь