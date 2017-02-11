Аким Астаны призвал автолюбителей помогать согражданам в мороз
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Аким Астаны Асет Исекешев прокомментировал случай о добром поступке столичного водителя, призвав сограждан брать пример, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Аким Астаны Асет Исекешев прокомментировал случай о добром поступке столичного водителя, призвав сограждан брать пример, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» жительница столицы Ардак Джанузакова опубликовала пост о водителе, который в морозное утро подобрал пассажиров около остановки и бесплатно довез их до левобережья.
«Сегодня несколько человек стояли на остановке недалеко от Евразии. Мороз, сами знаете какой был с утра. Вдруг притормаживает внедорожник, и оттуда мужчина кричит: “Довезу бесплатно в сторону левого берега”.
В свою очередь аким Астаны отметил, что водитель дает хороший пример.
«Если каждый горожанин будет делать одно доброе дело в день (помочь нуждающимся семьям, довезти в мороз, хотя бы просто улыбнуться), Астана станет городом добрых людей», — написал градоначальник.