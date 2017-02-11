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17:34 (мск), источник: Kazinform

Аким Астаны призвал автолюбителей помогать согражданам в мороз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Аким Астаны Асет Исекешев прокомментировал случай о добром поступке столичного водителя, призвав сограждан брать пример, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

В группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» жительница столицы ‎Ардак Джанузакова‎ опубликовала пост о водителе, который в морозное утро подобрал пассажиров около остановки и бесплатно довез их до левобережья.

«Сегодня несколько человек стояли на остановке недалеко от Евразии. Мороз, сами знаете какой был с утра. Вдруг притормаживает внедорожник, и оттуда мужчина кричит: “Довезу бесплатно в сторону левого берега”. Из-за мороза серое вещество работает медленно, думаем, спрашивает дорогу. Он настойчиво повторяет свои слова обратно. Мы, естественно, садимся с радостью. По дороге пытаюсь все-таки заплатить. Отказывается (мороз, мол): “Это же моя добрая воля. Лучше в мечеть отнесите”. P. S. До конца зимы осталось чуть-чуть. В морозные дни, водители, не везите “воздух”, а сделайте доброе дело, если по дороге. Акция добра с утра — хорошее начало дня. Пусть все вернется сторицей. P. P. S. Марку машины и номер не посмотрела, но спасибо тебе, водитель белого авто», — написала она.

В свою очередь аким Астаны отметил, что водитель дает хороший пример.

«Если каждый горожанин будет делать одно доброе дело в день (помочь нуждающимся семьям, довезти в мороз, хотя бы просто улыбнуться), Астана станет городом добрых людей», — написал градоначальник.

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