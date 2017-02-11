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18:11 (мск), источник: Om1.ru

Жительница Омской области стала злостной должницей из-за описки

Сельчанка добросовестно оплачивала все счета за себя и однажды случайно заплатила за другого абонента.

Жители деревни Сидоровки атаковали администрацию Нижнеомского района жалобами на проблемы со службой энергосбыта. Как рассказывает официальный портал «Омская губерния», главе района Анатолию Стадникову вместе с представителями энергосбытовой компании пришлось лично ехать в деревню и отвечать на вопросы сельчан.

Агенты по сбыту электроэнергии заключили с потребителями все договора на месте и сообщили им новые номера лицевых счетов. Тут к гостям подошла женщина и заявила: она честно оплачивает все коммунальные услуги, однако в квитанциях за электроэнергию её упорно заставляют рассчитаться по долгам.

Агенты полезли в базы данных и стали разбираться, в чём причина. Оказалось, что однажды, заполняя квитанцию, сельчанка ошиблась в одной цифре лицевого счёта. И все её деньги ушли кому-то другому. А сама гражданка превратилась в должницу. Сотрудники энергосбыта пообещали, что неверно перечисленную сумму переведут на её счёт.

«Омская губерния» отмечает, что подобная проблема довольно типична. Работникам коммунальных служб не раз встречались невнимательные омичи, невольно превратившиеся в должников.

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