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20:07 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде потеплеет, пройдет снег и метель

В Волгограде потеплеет, пройдет снег и метель.

С 12 февраля в Волгограде потеплеет до — 5 градусов днем.

Как сообщают ВДТВ синоптики Волгоградского ЦГМС, ночью и утром 12 февраля пройдет небольшой снег, днем будет без осадков. Ветер северный, северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха: ночью −8…−10ºС, днем −3…−5ºС.

В понедельник, 13 февраля, ночью без осадков, днем небольшой снег, ночью и утром временами туман. Ветер западный 5−10 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до -13ºС, днем −4…−6ºС.

14 февраля ночью без осадков, днем небольшой снег, метель. Ветер западный до 11 метров в секунду, днем порывы до 18 метров в секунду. Ночью температура −11…−13ºС; днем −4…−6ºС.

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