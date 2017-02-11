Молдавские женщины стали меньше рожать: детей банально кормить нечем
При этом, по статистике, каждый пятый ребенок рождается вне брака.
При этом, по статистике, каждый пятый ребенок рождается вне брака.
КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Официальная статистика неумолима: в Молдове — демографический кризис. Женщины стали меньше рожать, разводов стало больше, чем браков, люди продолжают покидать страну. У происходящего есть несколько причин.
И, прежде всего, это экономическая ситуация, нестабильность, а также тотальная неуверенность в завтрашнем дне.
Если в Кишиневе средний уровень зарплат еще позволяет сводить концы с концами, потому что незамысловатую работу можно найти и в сфере обслуживания, то на селе ситуация практически аховая.
«Я когда вижу, как молодые мамы стоят в очередях у банкоматов, чтобы получить свои крохотные пособия на детей — у меня сердце разрывается», — признался в интервью Sputnik экономический эксперт Виктор Мороз.
Сегодня пособия на ребенка едва хватает на покупку гигиенических средств. А ведь детей еще обувать и одевать надо. Многодетные семьи в селах признаются, им банально не хватает еды.
Власти признают, что увеличивать пособия по рождению ребенка средств нет. Тем более, что уже с 1 января 2017 года в Молдове размер единовременного пособия увеличен в 1,7 раза — с 3100 до 5300 леев.
В течение 2015 года (окончательных данных за 2016 год еще нет) в Молдове родились свыше 38 тысяч детей. В то же время, по данным Национального бюро статистики (НБС), общий коэффициент рождаемости остаётся в Молдове низким и составляет до 1,3 рождения на одну женщину.
При этом каждый пятый ребенок в Молдове рождается вне брака. По итогам 2015 года таких детей было почти восемь с половиной тысяч — на 3% больше, чем в 2014-ом.