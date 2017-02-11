Молдавские женщины стали меньше рожать: детей банально кормить нечем

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Официальная статистика неумолима: в Молдове — демографический кризис. Женщины стали меньше рожать, разводов стало больше, чем браков, люди продолжают покидать страну. У происходящего есть несколько причин. И, прежде всего, это экономическая ситуация, нестабильность, а также тотальная неуверенность в завтрашнем дне. Если в Кишиневе средний уровень зарплат еще позволяет сводить концы с концами, потому что незамысловатую работу можно найти и в сфере обслуживания, то на селе ситуация практически аховая.

Согласно исследованию Центра демографических исследований, если в 1988 году в одной семье было в основном трое детей, то сейчас этот показатель упал. Теперь в молдавской семье рождаются один-два ребенка. Жители нашей страны сознательно идут на то, чтобы не создавать многодетные семьи.