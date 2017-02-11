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19:00 (мск), источник: Kazinform

Как Димаш Кудайбергенов исполнил казахскую песню на фестивале фонарей в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ — Сегодня в праздничном концерте на Hunan.TV по случаю фестиваля фонарей «Юаньсяо» Димаш Кудайбергенов спел песню «Ой Жайлау», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Источник: Kazinform

Напомним, казахстанский певец, принимающий участие в конкурсе исполнителей «Singer» в Китае, вторую неделю подряд возглавляет рейтинг 10 самых популярных звезд (не только певцы, но и актеры, ведущие и др.) в Поднебесной. Он составляется из расчета частоты упоминания имен в Интернете, запросов в поисковике, по просмотрам видео артиста, телевизионному рейтингу и т. п.

О сенсационной популярности Димаша Кудайбергенова в Китае, к примеру, говорит то, что меньше чем за неделю видеоролик о нем, снятый одной из его поклонниц методом песочной анимации, набрал свыше 5 млн. просмотров.

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