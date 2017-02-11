Глава ГИБДД Башкирии встретил на трассе стадо кабанов

По словам главы ГИБДД, передвигаясь на автомобиле по дороге, он встретил семейство кабанов, дружно переходивших проезжую часть. Рассказав о такой неожиданной встрече, Динар Гильмутдинов не упустил случая сообщить и о своих познаниях в зоологии — а именно о некоторых особенностях кабанов. В итоге получилось вполне информативное и поучительное послание.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQX_yiIF0I9/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Гафурийский район. Трасса. Тёмное время суток. ❗❗❗Делюсь с вами!!! Семейство кабанов подошло к дороге. Но животные не стали переходить проезжую часть и вернулись в лес. Друзья, в природе встречаются очень крупные особи, и вес взрослого кабана может достигать до 200 кг ??? Не так сложно представить последствия наезда на особь, особенно, если скорость движения будет высокой. Поэтому на зимней дороге, на просёлочной дороге - И ТЕМ БОЛЕЕ НОЧЬЮ! - будьте максимально осторожны!❗❗❗ Желаю всем приятного вечера!? #гибддрб #гибддреспубликибашкортостан #динаргильмутдинов #пропагандагибддрб #безопасность #безопасноедвижение #водитель #спасибоводитель #пдд #правиладорожногодвижения #профилактикадтп #гаи #гибдд #госавтоинспекция #дикиеживотные #кабаны #семействокабанов #вмиреживотных #ночь #ночнаядорога #зимняядорога #зимняя #лес #природа #природароссии</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Відео, опубліковане користувачем Гильмутдинов Динар Загитович (@dgilmutdinov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-11T14:38:29+00:00">Лют 11, 2017 о 6:38 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>