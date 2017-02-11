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20:18 (мск), источник: PROUFU.ru

Глава ГИБДД Башкирии встретил на трассе стадо кабанов

Сегодня, 11 февраля, главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов опубликовал в своем инстаграме видео, снятое, по его словам, в Гафурийском районе.

По словам главы ГИБДД, передвигаясь на автомобиле по дороге, он встретил семейство кабанов, дружно переходивших проезжую часть. Рассказав о такой неожиданной встрече, Динар Гильмутдинов не упустил случая сообщить и о своих познаниях в зоологии — а именно о некоторых особенностях кабанов. В итоге получилось вполне информативное и поучительное послание.

«Темное время суток. Делюсь с вами!!! Семейство кабанов подошло к дороге. Но животные не стали переходить проезжую часть и вернулись в лес. Друзья, в природе встречаются очень крупные особи, и вес взрослого кабана может достигать до 200 кг. Не так сложно представить последствия наезда на особь, особенно, если скорость движения будет высокой. Поэтому на зимней дороге, на проселочной дороге — И ТЕМ БОЛЕЕ НОЧЬЮ! — будьте максимально осторожны! Желаю всем приятного вечера!» — написал в инстаграме Динар Гильмутдинов.

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