Глава ГИБДД Башкирии встретил на трассе стадо кабанов
Сегодня, 11 февраля, главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов опубликовал в своем инстаграме видео, снятое, по его словам, в Гафурийском районе.
Сегодня, 11 февраля, главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов опубликовал в своем инстаграме видео, снятое, по его словам, в Гафурийском районе.
По словам главы ГИБДД, передвигаясь на автомобиле по дороге, он встретил семейство кабанов, дружно переходивших проезжую часть. Рассказав о такой неожиданной встрече, Динар Гильмутдинов не упустил случая сообщить и о своих познаниях в зоологии — а именно о некоторых особенностях кабанов. В итоге получилось вполне информативное и поучительное послание.
«Темное время суток. Делюсь с вами!!! Семейство кабанов подошло к дороге. Но животные не стали переходить проезжую часть и вернулись в лес. Друзья, в природе встречаются очень крупные особи, и вес взрослого кабана может достигать до 200 кг. Не так сложно представить последствия наезда на особь, особенно, если скорость движения будет высокой. Поэтому на зимней дороге, на проселочной дороге — И ТЕМ БОЛЕЕ НОЧЬЮ! — будьте максимально осторожны! Желаю всем приятного вечера!» — написал в инстаграме Динар Гильмутдинов.