Димаш Кудайберген занял третье место на четвертом этапе Singer

Во втором туре он исполнил песню Витаса «Опера-2». Она настолько полюбилась китайцам, что Димаша пригласили исполнить ее и на концерте, посвященном китайскому новому году.

Из-за этого продюсер Витаса Пудовкин подал в суд на телеканал за нарушение авторских прав.

На третьем этапе конкурсе Димаш исполнил песню The Queen — The show must go on, но занял с ней лишь третье место. Тем не менее, казахстанец все еще является лидером конкурса Singer-2017.