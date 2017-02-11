Димаш Кудайберген занял третье место на четвертом этапе Singer
Казахстанец удивил слушателей песней на китайском языке.
Казахстанец удивил слушателей песней на китайском языке.
Казахстанский певец Димаш Кудайберген занял третье место на четвертом этапе музыкального конкурса Singer-2017 в Китае, сообщает NUR.KZ.
Таким образом, казахстанец прошел в пятый тур.
Он успешно исполнил на китайском языке песню гонконгского музыканта Джеки Чуна под названием «Осень».
Напомним, Димаш Кудайберген стал победителем двух туров китайского песенного конкурса Singer-2017. После этого на казахстанца обрушилась небывалая слава.
Во втором туре он исполнил песню Витаса «Опера-2». Она настолько полюбилась китайцам, что Димаша пригласили исполнить ее и на концерте, посвященном китайскому новому году.
На третьем этапе конкурсе Димаш исполнил песню The Queen — The show must go on, но занял с ней лишь третье место. Тем не менее, казахстанец все еще является лидером конкурса Singer-2017.