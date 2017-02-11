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20:06 (мск), источник: Nur.kz

Димаш Кудайберген занял третье место на четвертом этапе Singer

Казахстанец удивил слушателей песней на китайском языке.

Источник: Nur.kz

Казахстанский певец Димаш Кудайберген занял третье место на четвертом этапе музыкального конкурса Singer-2017 в Китае, сообщает NUR.KZ.

Таким образом, казахстанец прошел в пятый тур.

Он успешно исполнил на китайском языке песню гонконгского музыканта Джеки Чуна под названием «Осень».

Напомним, Димаш Кудайберген стал победителем двух туров китайского песенного конкурса Singer-2017. После этого на казахстанца обрушилась небывалая слава.

Во втором туре он исполнил песню Витаса «Опера-2». Она настолько полюбилась китайцам, что Димаша пригласили исполнить ее и на концерте, посвященном китайскому новому году.

Из-за этого продюсер Витаса Пудовкин подал в суд на телеканал за нарушение авторских прав.

На третьем этапе конкурсе Димаш исполнил песню The Queen — The show must go on, но занял с ней лишь третье место. Тем не менее, казахстанец все еще является лидером конкурса Singer-2017.

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