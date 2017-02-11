В Киеве попрощались с Виктором Чановым

Лучшие годы своей карьеры он посвятил киевскому «Динамо», в составе которого провел девять лет, защищая ворота в более двух сотнях матчей.

Для всех, кто его знал, Виктор Чанов навсегда останется образцом профессионального отношения к своим обязанностям, откровенным, честным, добрым и отзывчивым человеком.