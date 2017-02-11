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20:38 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Киеве попрощались с Виктором Чановым

8 февраля не стало выдающегося вратаря киевского «Динамо», кумира миллионов болельщиков разных поколений, Виктора Викторовича Чанова.

Источник: Telegraf.com.ua

Лучшие годы своей карьеры он посвятил киевскому «Динамо», в составе которого провел девять лет, защищая ворота в более двух сотнях матчей.

Для всех, кто его знал, Виктор Чанов навсегда останется образцом профессионального отношения к своим обязанностям, откровенным, честным, добрым и отзывчивым человеком.

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