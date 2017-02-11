Прогноз погоды на 12 февраля

В Бричанах и Сороках — минус шесть, в Бельцах — пять градусов мороза. До минус четырех будет в Оргееве, в Кишиневе и Леове термометры покажут минус три. Два градуса ниже ноля ожидаются в Тирасполе, в Комрате и Кагуле — минус один.

В ближайшее время потеплеет. Днем в столице — до плюс четырех, ночью температура опустится до шести градусов мороза.