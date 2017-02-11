В Петербурге мемориальную доску Колчаку очистили от черной краски
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 фев — РИА Новости. Мемориальную доску лидеру Белого движения адмиралу Александру Колчаку в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 фев — РИА Новости. Мемориальную доску лидеру Белого движения адмиралу Александру Колчаку в
Мемориальную доску Колчаку установили в Петербурге в ноябре 2016 года, через два дня вандалы закрасили ее черной краской. Через несколько дней доску отмыли от краски. Доска представляет собой пластину высотой 1 метр и шириной 1,9 метра, она установлена на эркере дома 3 по улице Большая Зеленина. Надпись на доске гласит: «В этом доме с 1905 по 1912 год жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь Александр Васильевич Колчак».
«Черную краску отмыли, но парадный вид утрачен. Надпись осталась видна, но потекла золотая краска. Весной нужно будет отмыть ее качественно, залакировать и заново покрыть золотой краской буквы», — сообщил Шевцов.
Он также отметил, что центр «Белое дело» обратился с заявлением в полицию
Ранее в Смольнинский районный суд были поданы пять исков к городскому правительству с требованием отменить постановление об установке памятной доски. Суд объединил все иски в одно производство. Смольнинский районный суд 24 января удовлетворил иск о признании незаконной установки памятной доски Колчаку и обязал ее демонтировать. Представители
Александр Васильевич Колчак (1874−1920) — русский военный и политический деятель, флотоводец,