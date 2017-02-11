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22:37 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге мемориальную доску Колчаку очистили от черной краски

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 фев — РИА Новости. Мемориальную доску лидеру Белого движения адмиралу Александру Колчаку в Санкт-Петербурге, которую на днях вандалы закрасили черной краской, отмыли, однако полностью очистить ее и вернуть первоначальный вид планируется весной, сообщил РИА Новости в субботу координатор мемориально-просветительского и историко-культурного центра «Белое дело» Олег Шевцов.

Источник: РИА "Новости"

Мемориальную доску Колчаку установили в Петербурге в ноябре 2016 года, через два дня вандалы закрасили ее черной краской. Через несколько дней доску отмыли от краски. Доска представляет собой пластину высотой 1 метр и шириной 1,9 метра, она установлена на эркере дома 3 по улице Большая Зеленина. Надпись на доске гласит: «В этом доме с 1905 по 1912 год жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь Александр Васильевич Колчак».

«Черную краску отмыли, но парадный вид утрачен. Надпись осталась видна, но потекла золотая краска. Весной нужно будет отмыть ее качественно, залакировать и заново покрыть золотой краской буквы», — сообщил Шевцов.

Он также отметил, что центр «Белое дело» обратился с заявлением в полицию из-за порчи памятной доски.

Ранее в Смольнинский районный суд были поданы пять исков к городскому правительству с требованием отменить постановление об установке памятной доски. Суд объединил все иски в одно производство. Смольнинский районный суд 24 января удовлетворил иск о признании незаконной установки памятной доски Колчаку и обязал ее демонтировать. Представители мемориально-просветительского и историко-культурного центра «Белое дело», по инициативе которого была установлена доска, заявили, что обжалуют решение суда о ее демонтаже.

Александр Васильевич Колчак (1874−1920) — русский военный и политический деятель, флотоводец, ученый-океанограф, полярный исследователь. Во время Гражданской войны был одним из лидеров Белого движения, занимал пост верховного главнокомандующего Русской армией, а также с ноября 1918 по апрель 1920 года — временную должность верховного правителя России. В ночь на 7 февраля 1920 года он был расстрелян по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.

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