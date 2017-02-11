Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Пенсии в России вырастут более чем на 1000 рублей
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Женщине из-за болезни под страхом смерти запретили секс
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
Разведка ДНР сообщила об огромных потерях армии Украины – СМИ
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
9Колесница для королевских похорон
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
20Ситуация на юго-востоке Украины
11 февраля, источник: ИА REGNUM

Петербургская епархия РПЦ собирает прихожан на крестный ход вокруг Исаакия

Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви разослала циркуляр настоятелям городских храмов о сборе прихожан и хоругвеносцев на крестные ходы вокруг Исаакиевского собора утром 12 и 19 февраля.

Источник: РИА "Новости"

Противники передачи собора в безвозмездное пользование РПЦ также соберутся на акцию у стен храма 12 февраля — они намерены окружить Исаакий живым кольцом после встречи с депутатами городского Заксобрания.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в епархии, крестный ход станет продолжением литургии, которая начнется в 9:00. На улицу верующие выйдут не ранее 10:15, сам обход храма может занять еще около 40 минут. «Поэтому с последующим мероприятием мы никак не пересекаемся», — сказала руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

Видео
Сампсониевский собор передан Русской православной церкви

«Благославляется направить в эти дни в собор от каждого храма Санкт-Петербургской епархии по одному хоругвеносцу и не менее 5 прихожан для участия в богослужении и крестных ходах», — говорится в циркуляре епархии.

Депутату Заксобрания Максиму Резнику, который придет встретиться с избирателями в сквере на Исаакиевской площади, порядок сбора участников крестного хода напомнил «феодальную армию».

В епархии же отмечают, что ничего странного в такой подготовке нет, так как настоятель хочет, чтобы шествие «прошло достойно и красиво», тем более что у Исаакиевского собора «в нынешнем состоянии и условиях существования прихода» уже далеко не так много хоругвей, как раньше.

«Вызывает удивление — почему документы внутренней организации епархиальной жизни должны становиться предметом обсуждения в СМИ», — замечает Родоманова.

Она подчеркивает, что принесение двухметровых хоругвей из других храмов, их транспортировка требует организации и определённых усилий, и «одному человеку с такой задачей справиться затруднительно».

«В Церкви всё делается по благословению. Поэтому донесение до всех приходов сообщения о том, что предстоящий крестный ход — это не частная инициатива, а событие, имеющее благословение правящего архиерея, — носит форму циркуляра. Циркуляр — это официальный способ донесения информации. Это внутренние документы, которые дают убедительные основания для настоятелей и благочинных предпринимать определённые действия», — пояснила руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии.

Напомним, первым с инициативой крестного хода вокруг Исаакия выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он предложил продемонстрировать таким образом уровень народной поддержки решения о передаче собора в пользование РПЦ после того, как на встречу с депутатами Заксобрания на Марсово поле 28 января вышли, по разным оценкам, от 2 до 4 тысяч противников этой идеи.

Милонов не получил благословение Санкт-Петербургской епархии, заметив по этому поводу, что «крестный ход — это лучше, чем митинг в 15 человек». Но впоследствии епархия приняла иное решение, отмечая, что грядущие крестные ходы имеют малое отношение к депутату Милонову.

Добавим, завтрашняя встреча противников передачи собора может стать последней встречей избирателей с петербургскими депутатами без согласования со Смольным: городской парламент голосами «Единой России» и ЛДПР запретил депутатам встречаться с гражданами на улицах без разрешения исполнительной власти, но этот закон пока не вступил в силу.

Встреча состоится в 13:00 12 февраля в Исаакиевском сквере.

«В рамках встречи — акция “Синее кольцо”, мы хотим встать живой цепью вокруг Исаакиевского собора, который мы защищаем. Опознавательный знак участников встречи — синяя лента, символ градозащитного движения Петербурга», — пояснил депутат Заксобрания Борис Вишневский.

Полиция уведомлена об акции, как и уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, его представители будут присутствовать на встрече.

Оргкомитет также попросил участников встречи не проводить никаких протестных акций внутри самого Исаакиевского собора. «Если такие попытки будут — мы будем рассматривать их как провокацию, дискредитирующую нашу кампанию», — заявил Вишневский.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Сирийские войска при поддержке ВКС РФ освободили город Тадеф
Захарова прокомментировала сообщения о выдаче США Сноудена
Шипулин и Фуркад совершили примирительное рукопожатие
МИД Грузии: отношения Тбилиси и Вашингтона близки как никогда
Хет-трик Капризова помог России победить шведских хоккеистов
Группа украинских разведчиков пропала в Луганской области
На сайт Минздрава совершена масштабная хакерская атака
Спорт
Шипулин vs Фуркад: плохое время для хороших решений Единственным достижением четверки россиян в первой личной гонке чемпионата стало то, что троим из них удалось пробиться в гонку преследования
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
В московских подъездах установят тысячи видеокамер
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь