Украинскому писателю Сергею Жадану разрешили остаться в Белоруссии

С 2015 года творческому деятелю запрещен въезд на территорию России с формулировкой «за причастность к террористической деятельности».

В октябре 2015 года белорусский парламент ратифицировал соглашение с Россией о взаимном признании и порядке исполнения решений об отказе во въезде на территорию каждой из стран. Казахстан в этом соглашении не участвует.

«Здоровый смысл и чувство достоинства побеждают все, что было написано в путинских методичках», — торжествующе заключил писатель и поэт.

Жадан поблагодарил депутата Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Ирину Геращенко, украинский МИД и лично главу ведомства Павла Климкина за оперативное вмешательство и налаживание контактов с белорусскими органами. Отдельное «спасибо» литератор приберег для белорусских коллег — «за четкую и открытую позицию».

Автор прибыл в Минск на 24-ю Международную книжную выставку и поэтический фестиваль памяти белорусского литератора Михася Стрельцова «Стихи на асфальте», собравший в белорусской столице поэтов, переводчиков, музыкантов из Белоруссии, Украины, России, Литвы, Чехии и Швеции.

В ночь на субботу поэта задержали в одной из гостиниц Минска и вручили предписание с требованием покинуть белорусскую территорию.

Задержание литератора и музыканта вызвало гневный отклик многих деятелей культуры: находящийся в Минске с концертом вокалист украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка назвал ситуацию «безобразной», а лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич сочла инцидент свидетельством утраты белорусской властью достоинства.

Сергей Жадан — автор «Ворошиловграда», украинской книги десятилетия по версии премии «Книга года», присуждаемой Украинской службой Би-би-си.

Среди его известнейших произведений — романы «Депеш Мод» и «Месопотамия», а также тексты песен для групп «Lюк» и «Собаки в космосе».