Украинскому писателю Сергею Жадану разрешили остаться в Белоруссии
Украинскому писателю и поэту Сергею Жадану разрешили остаться на территории Белоруссии, несмотря на наличие его имени в российских «черных списках».
Украинскому писателю и поэту Сергею Жадану разрешили остаться на территории Белоруссии, несмотря на наличие его имени в российских «черных списках».
С 2015 года творческому деятелю запрещен въезд на территорию России с формулировкой «за причастность к террористической деятельности».
В октябре 2015 года белорусский парламент ратифицировал соглашение с Россией о взаимном признании и порядке исполнения решений об отказе во въезде на территорию каждой из стран. Казахстан в этом соглашении не участвует.
«Здоровый смысл и чувство достоинства побеждают все, что было написано в путинских методичках», — торжествующе заключил писатель и поэт.
Жадан поблагодарил депутата Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Ирину Геращенко, украинский МИД и лично главу ведомства Павла Климкина за оперативное вмешательство и налаживание контактов с белорусскими органами. Отдельное «спасибо» литератор приберег для белорусских коллег — «за четкую и открытую позицию».
Автор прибыл в Минск на 24-ю Международную книжную выставку и поэтический фестиваль памяти белорусского литератора Михася Стрельцова «Стихи на асфальте», собравший в белорусской столице поэтов, переводчиков, музыкантов из Белоруссии, Украины, России, Литвы, Чехии и Швеции.
В ночь на субботу поэта задержали в одной из гостиниц Минска и вручили предписание с требованием покинуть белорусскую территорию.
Задержание литератора и музыканта вызвало гневный отклик многих деятелей культуры: находящийся в Минске с концертом вокалист украинской
Сергей Жадан — автор «Ворошиловграда», украинской книги десятилетия по версии премии «Книга года», присуждаемой Украинской службой
Среди его известнейших произведений — романы «Депеш Мод» и «Месопотамия», а также тексты песен для групп «Lюк» и «Собаки в космосе».