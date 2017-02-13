Дожить до ста лет. 10 привычек, которые помогут это сделать

Источник: AP 2016

1. Вам удалось сохранить тонкую талию и после менопаузы ваш животик не выпирает?

Отличная новость — это предвещает, что вы проживёте на 20% дольше, чем если бы вы поправились. Беспокоиться следует тем дамам, чья талия составляет 90 и более см (мужчинам — от 100 см). Им нужны 20‑минутные тренировки 2−3 раза в неделю на укрепление мышц живота и спины, приём омега‑3 и замена в пище 25% животных жиров на растительные.

2. Вы едите на завтрак овсяную кашу с ягодами?

(Каша имеется в виду не моментального приготовления, а ягоды натуральные, мороженые или сушёные целиком). Прекрасно! Одна порция такой каши даст вам 12 г клетчатки. Между тем дополнительные 10 г клетчатки в день снижают риск заболеваний сосудов на 17%, так как очищают организм от «плохого» холестерина и предотвращают скачки гормона инсулина. Богаты клетчаткой и пищевыми волокнами все злаковые и некрахмалистые овощи.

3. Вы привыкли считать калории?

Хотя бы примерно учитываете калорийность каждого приёма пищи и общую калорийность еды за неделю? Превосходно! Недавние исследования, проведённые в США, показали, что люди, которые обращают внимание на калорийность своего рациона, потребляют 1400−2000 ккал в день, а остальные — 2000−3000 ккал. В итоге первые выглядят и ощущают себя в среднем на 15 лет моложе, чем вторые!

4. Вы любитель чая?

Поздравляем! И чёрный, и зелёный чай дают вам солидную дозу катехинов, нормализующих кровяное давление и защищающих сердце. Японские учёные выявили, что те, кто пьёт пять и более чашек чая ежедневно, этим защищает себя от инфаркта или инсульта. Единственное условие получения катехинов: чай надо заваривать из листьев и каждый день заново — не пить старую заварку.

5. Вы часто едите фиолетовые овощи, фрукты и ягоды, например красный виноград и свёклу?

Великолепный выбор. Их цвет обусловлен очень полезными веществами — полифенолами. Они защищают артерию, питающую сердце, от атеросклероза, а клетки головного мозга — от старческого слабоумия.

6. Вы бегаете 5 раз в неделю по 40 минут или больше?

Пользу бега трудно переоценить. Медицинское исследование, проведённое в Калифорнии, установило, что любители бега защищены от некоторых видов рака, неврологических нарушений и инфекций. Впрочем, если вы не любите бег, его можно заменить аэробикой на свежем воздухе или катанием на велосипеде и лыжах.

7. Вы предпочитаете пройтись пешком, а не ехать на транспорте?

Правильный выбор! 30 минут прогулки в день позволяют держать вес тела и особенно количество жира в приемлемых для здоровья рамках. А это, по разным данным, прибавляет от 5 до 15 лет полноценной жизни!

8. Вы тренируете мышцы ног?

Делаете во время зарядки приседания, выпады, «пистолетики», плие, балетные упражнения у станка? Катаетесь на роликах и лыжах? Сильные и сбалансированные мышцы ног — ваша защита от падений на скользких дорогах и связанных с ними травм и переломов. В частности, от переломов шейки бедра, которые в элегантном возрасте плохо срастаются, существенно снижают качество жизни и её продолжительность. Сильные мышцы бёдер и ягодиц предотвратят этот опасный перелом.

9. Вы любите цветы?

Выращиваете их на даче, в горшках на балконе или на окне? Любите их пересаживать, подкармливать? Цветоводство — отличное средство от возрастной депрессии и раздражительности. Исследование, проведённое в Австралии, показало, что цветоводы-любители на 27% позитивнее мыслят и дольше сохраняют умственные способности, чем их ровесники.

10. Вы ощущаете себя так, как будто вам на 13 лет меньше, чем на самом деле, и соответственно себя ведёте?