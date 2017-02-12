Национальный отбор Евровидения-2017: определились новые финалисты
Во втором отборе Евровидения-2017 за место в финале боролись: LETAY, Мила Нитич, KUZNETSOV, AGHIAZMA, DETACH, ROZHDEN, Panivalkova и ILLARIA.
Во втором отборе Евровидения-2017 за место в финале боролись: LETAY, Мила Нитич, KUZNETSOV, AGHIAZMA, DETACH, ROZHDEN, Panivalkova и ILLARIA.
КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Новыми финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали певцы ROZHDEN с песней Saturn и ILLARIA c композицией Thank You for My Way.
Ранее в Украине прошел второй полуфинал национального украинского отбора на Евровидение-2017. Прямую трансляцию национального отбора показал телеканал UА: Первый. Результаты второго полуфинала национального отбора Евровидения-2017.
Напомним, первыми финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали группа «Сальто Назад» с песней «О, мамо!» и певица TAYANNA с песней I Love You.