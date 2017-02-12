Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Мировые СМИ узнали о сообщении, отправленном украинцам в Авдеевке
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
Разведка ДНР сообщила об огромных потерях армии Украины – СМИ
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Девять продуктов, которые утоляют жажду
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
9Колесница для королевских похорон
20Ситуация на юго-востоке Украины
00:29 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Национальный отбор Евровидения-2017: определились новые финалисты

Во втором отборе Евровидения-2017 за место в финале боролись: LETAY, Мила Нитич, KUZNETSOV, AGHIAZMA, DETACH, ROZHDEN, Panivalkova и ILLARIA.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Новыми финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали певцы ROZHDEN с песней Saturn и ILLARIA c композицией Thank You for My Way.

Ранее в Украине прошел второй полуфинал национального украинского отбора на Евровидение-2017. Прямую трансляцию национального отбора показал телеканал UА: Первый. Результаты второго полуфинала национального отбора Евровидения-2017.

Напомним, первыми финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали группа «Сальто Назад» с песней «О, мамо!» и певица TAYANNA с песней I Love You.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Анкара удовлетворена реакцией России на гибель турецких военных
Британия: «столица» ИГ может быть блокирована к весне
Посол РФ: разговоры о распаде Боснии и Герцеговины преувеличены
Шипулин и Фуркад совершили примирительное рукопожатие
МИД Грузии: отношения Тбилиси и Вашингтона близки как никогда
Хет-трик Капризова помог России победить шведских хоккеистов
Группа украинских разведчиков пропала в Луганской области
На сайт Минздрава совершена масштабная хакерская атака
Спорт
Шипулин vs Фуркад: плохое время для хороших решений Единственным достижением четверки россиян в первой личной гонке чемпионата стало то, что троим из них удалось пробиться в гонку преследования
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь