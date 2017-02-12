Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
«Вторая Чечня»: как живет поселок в РФ после жалобы Путину
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Женщине из-за болезни под страхом смерти запретили секс
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
«Украина поджала хвост»: депутат Думы о стрельбах возле Крыма
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
«Живой Кен» не может нормально дышать
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
9Колесница для королевских похорон
20Ситуация на юго-востоке Украины
01:06 (мск), источник: ТАСС

При усиленных мерах безопасности в Ницце открылся ежегодный карнавал

ПАРИЖ, 12 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Ежегодный карнавал стартовал в Ницце при усиленных мерах безопасности — спустя полгода после трагического теракта. Празднества открылись 11 февраля грандиозным костюмированным шествием, которое, по заверениям знатоков, ничем не уступает своим собратьям — карнавалам в Рио-де-Жанейро и Венеции.

Источник: AFP 2016

Традиционно карнавал в Ницце проходит через главную артерию города — Английскую набережную. Однако на этот раз власти города избрали иной маршрут, в стороне от места, где в июле 2016 года под колесами грузовика, управляемого террористом, погибли 86 человек и сотни людей получили травмы.

Также в этом году в Ницце введены беспрецедентные меры безопасности: зрители были вынуждены проходить через несколько пунктов досмотра, оборудованных рамками металлоискателей, демонстрировать содержимое сумок и карманов, чтобы увидеть костюмированное шествие. «Мы предприняли все необходимые меры. Мобилизованы значительные силы. В противном случае, я бы просто не разрешил проведение карнавала», — заверил глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег и бывший мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

Под строгий запрет попали хлопушки, некоторые костюмы, которые могут ввести в заблуждение сотрудников правоохранительных органов, а также любая имитация оружия: пиратские сабли, ковбойские пистолеты и пр.

Обычно карнавал в Ницце, который продлится до 25 февраля, привлекает порядка 700 тысяч зрителей, причем не только из Франции, но со всей Европы. Однако ввиду высокой террористической угрозы в этом году организаторы отмечают серьезный спад — порядка 20% — в количестве купленных билетов по сравнению с предыдущими годами.

Праздник на фоне тяжелых воспоминаний

Чуть более полугода назад, 14 июля 2016 года, тяжелый грузовик на полном ходу врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, где в тот момент находились тысячи людей, расходившихся после фейерверка по случаю Национального праздника Франции. Погибли 86 человек, ранения получили еще 434. Среди погибших оказалось две россиянки.

Фоторепортаж
Теракт в НиццеВ Ницце во время празднования Дня взятия Бастилии 14 июля произошел теракт.

Теракт устроил выходец из Туниса Мохамед Лахуайедж Бухлель, который был ликвидирован полицейскими на месте. Спустя несколько дней после атаки ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), которая заочно объявила террориста «солдатом ИГ».

Власти Франции не перестают напоминать о том, что террористическая угроза в стране по-прежнему высока. Наглядным подтверждением тому стало задержание в пятницу членов террористической ячейки в городе Монпелье, расположенном также на юге Франции, в 300 км от Ниццы. У них были обнаружены видеозаписи, которые подтверждают их приверженность радикальному исламу и непосредственно ИГ. По предварительным данным, они планировали осуществить теракт в одной из туристических зон Парижа.

В настоящее время во Франции действует режим чрезвычайного положения, который продлевался не менее пяти раз. В последний раз режим ЧП, значительно расширяющий полномочия спецслужб, был продлен до 15 июля 2017 года с учетом предстоящих во Франции президентских и парламентских выборов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сайт Минздрава РФ подвергся массированной атаке хакеров
Британия: «столица» ИГ может быть блокирована к весне
Посол РФ: разговоры о распаде Боснии и Герцеговины преувеличены
Шипулин и Фуркад совершили примирительное рукопожатие
МИД Грузии: отношения Тбилиси и Вашингтона близки как никогда
Хет-трик Капризова помог России победить шведских хоккеистов
Группа украинских разведчиков пропала в Луганской области
На сайт Минздрава совершена масштабная хакерская атака
Спорт
Шипулин vs Фуркад: плохое время для хороших решений Единственным достижением четверки россиян в первой личной гонке чемпионата стало то, что троим из них удалось пробиться в гонку преследования
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь