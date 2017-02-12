При усиленных мерах безопасности в Ницце открылся ежегодный карнавал

Источник: AFP 2016

Традиционно карнавал в Ницце проходит через главную артерию города — Английскую набережную. Однако на этот раз власти города избрали иной маршрут, в стороне от места, где в июле 2016 года под колесами грузовика, управляемого террористом, погибли 86 человек и сотни людей получили травмы. Также в этом году в Ницце введены беспрецедентные меры безопасности: зрители были вынуждены проходить через несколько пунктов досмотра, оборудованных рамками металлоискателей, демонстрировать содержимое сумок и карманов, чтобы увидеть костюмированное шествие. «Мы предприняли все необходимые меры. Мобилизованы значительные силы. В противном случае, я бы просто не разрешил проведение карнавала», — заверил глава региона Прованс- Альпы-Лазурный берег и бывший мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

Под строгий запрет попали хлопушки, некоторые костюмы, которые могут ввести в заблуждение сотрудников правоохранительных органов, а также любая имитация оружия: пиратские сабли, ковбойские пистолеты и пр. Обычно карнавал в Ницце, который продлится до 25 февраля, привлекает порядка 700 тысяч зрителей, причем не только из Франции, но со всей Европы. Однако ввиду высокой террористической угрозы в этом году организаторы отмечают серьезный спад — порядка 20% — в количестве купленных билетов по сравнению с предыдущими годами. Праздник на фоне тяжелых воспоминаний Чуть более полугода назад, 14 июля 2016 года, тяжелый грузовик на полном ходу врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, где в тот момент находились тысячи людей, расходившихся после фейерверка по случаю Национального праздника Франции. Погибли 86 человек, ранения получили еще 434. Среди погибших оказалось две россиянки.

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