При усиленных мерах безопасности в Ницце открылся ежегодный карнавал

Традиционно карнавал в Ницце проходит через главную артерию города — Английскую набережную. Однако на этот раз власти города избрали иной маршрут, в стороне от места, где в июле 2016 года под колесами грузовика, управляемого террористом, погибли 86 человек и сотни людей получили травмы.
Также в этом году в Ницце введены беспрецедентные меры безопасности: зрители были вынуждены проходить через несколько пунктов досмотра, оборудованных рамками металлоискателей, демонстрировать содержимое сумок и карманов, чтобы увидеть костюмированное шествие. «Мы предприняли все необходимые меры. Мобилизованы значительные силы. В противном случае, я бы просто не разрешил проведение карнавала», — заверил глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег и бывший мэр Ниццы Кристиан Эстрози.
Под строгий запрет попали хлопушки, некоторые костюмы, которые могут ввести в заблуждение сотрудников правоохранительных органов, а также любая имитация оружия: пиратские сабли, ковбойские пистолеты и пр.
Обычно карнавал в Ницце, который продлится до 25 февраля, привлекает порядка 700 тысяч зрителей, причем не только из Франции, но со всей Европы. Однако ввиду высокой террористической угрозы в этом году организаторы отмечают серьезный спад — порядка 20% — в количестве купленных билетов по сравнению с предыдущими годами.
Праздник на фоне тяжелых воспоминаний
Чуть более полугода назад, 14 июля 2016 года, тяжелый грузовик на полном ходу врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, где в тот момент находились тысячи людей, расходившихся после фейерверка по случаю Национального праздника Франции. Погибли 86 человек, ранения получили еще 434. Среди погибших оказалось две россиянки.
Теракт устроил выходец из Туниса Мохамед Лахуайедж Бухлель, который был ликвидирован полицейскими на месте. Спустя несколько дней после атаки ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), которая заочно объявила террориста «солдатом ИГ».
Власти Франции не перестают напоминать о том, что террористическая угроза в стране по-прежнему высока. Наглядным подтверждением тому стало задержание в пятницу членов террористической ячейки в городе Монпелье, расположенном также на юге Франции, в 300 км от Ниццы. У них были обнаружены видеозаписи, которые подтверждают их приверженность радикальному исламу и непосредственно ИГ. По предварительным данным, они планировали осуществить теракт в одной из туристических зон Парижа.
В настоящее время во Франции действует режим чрезвычайного положения, который продлевался не менее пяти раз. В последний раз режим ЧП, значительно расширяющий полномочия спецслужб, был продлен до 15 июля 2017 года с учетом предстоящих во Франции президентских и парламентских выборов.