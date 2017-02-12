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01:19 (мск), источник: РИА Новости

Большой театр впервые представит оперу Мечислава Вайнберга «Идиот»

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Большой театр впервые в своей истории обращается к музыке Мечислава Вайнберга и представляет его оперу «Идиот», созданную по одноименному роману Федора Достоевского.

Источник: РИА Новости

В создании спектакля участвовали: дирижер-постановщик поляк Михал Клауза, режиссер-постановщик Евгений Арье, сценограф — Семен Пастух, художник по костюмам Галина Соловьева. Премьера состоится 12 февраля на исторической сцене ГАБТа. Об этом сообщили в театре.

Опера «Идиот» Вайнберга стала последним законченным произведением композитора, написанным в 1986 году. Либретто оперы создавалось в соавторстве с известным музыковедом Александром Медведевым. Масштаб самого романа Достоевского диктует авторам формат «большой оперы». Ее объем — 4 действия, десять картин и более 3 часов музыки.

В Большом театре спектакль в два действия и идет три часа.

«Опера “Идиот” — это очень не простое произведение для певцов, которое требует не только огромной точности, но и большей чем обычно концентрации на сцене, потому что оркестровка не всегда помогает певцам, — сказал накануне премьеры Клауза. — И все же опера Вайнберга не такая современная музыка, где нет гармонии, она здесь есть. И у солистов на самом деле красивейшие мелодичные арии. Да, для певцов это была трудная задача, но они прекрасно с ней справились. У нас два равнозначных состава. Оба на самом высоком уровне».

По словам дирижера, то, что Вайнберг сделал с романом Достоевского — это прекрасно, потому что композитору удалось очень точно и четко передать в музыке все разнообразие психологий, чувства и эмоции героев.

«Для меня было огромной честью в прошлом году записать четыре симфонии Вайнберга, его концерт. Я потрясен идеями композитора, чувством и умом Вайнберга, соединившем в своей музыке три разных мира — еврейский, польский и русский», — отметил Клауза.

Режиссер Евгений Арье, имя которого хорошо известно по работам в драматическом театре, впервые ставит оперу, это его дебют в этом жанре и в Большом театре.

«Я ставил спектакль по роману Достоевского “Идиот” в драматическом театре 25 лет назад. Но опера — это другая история, совсем другой процесс работы, — сказал режиссер перед премьерой. — Музыка тебе диктует очень многое. И вместо того, чтобы воевать с ней, надо попытаться ее понять и реализовать на сцене, что совсем не просто. Я ставил Достоевского с музыкой Вайнберга, основанной на романе Достоевского. Я не могу их разделить».

По мнению режиссера, роман Достоевского сегодня современен и очень важен, прежде всего, такой герой, как Мышкин.

«В отличие от сегодняшних героев — сильных и успешных, Мышкин — человек слабый, нелепый …, и гениальный. Гениальность Мышкина состоит в его способности чувствовать боль другого человека. И привнести сегодня в драме, опере, в кино такого героя, как Мышкин, мне кажется, очень важно».

Режиссер отметил исполнителей, которые, по его мнению, не только прекрасные певцы, но и замечательные драматические актеры. «Я их очень полюбил и отношусь к ним с огромным уважением», — подчеркнул Арье.

В главных партиях выступят: Богдан Волков, Станислав Мостовой (Князь Лев Николаевич Мышкин), Екатерина Морозова, Мария Лобанова (Настасья Филипповна), Петр Мигунов, Николай Казанский (Парфен Рогожин).

Автор сценографии — известный художник Семен Пастух (это его вторая работа в Большом театре — первой был балет «БОЛТ» Шостаковича).

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