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10:29 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье появится свой Колизей

В Приморье началось строительство необычного здания.

Источник: Вести Приморье

Автором проекта выступает российское архитектурное бюро, которое разрабатывало крупные спортивные объекты для Универсиады в Казани и новое здание Третьяковки. А возводить будущий культурный центр во Владивосток приехали специалисты из Подмосковья.

Проект ДНК — Дом новой культуры на острове Русский — разработало архитектурное бюро SPEECH. В Калуге и Первоуральске аналогичные конструкции уже построены. Теперь дело за приморской столицей, третьей пилотной площадкой стал Владивосток.

На Русском острове начался монтаж так называемого приморского мини Колизея. Инновационно-культурный центр будет представлять собой два купола, соединенных переходом. Деревянные конструкции для него привезли из подмосковного Королёва, 8 тысяч километров преодолела и группа монтажников. Специалисты прямо сейчас собирают основные несущие конструкции.

Деревянные изогнутые балки подгоняют и крепят практически вручную при помощи стальных болтов. Их длину тоже приходится регулировать.

Михаил Асманов работать в Приморье приехал из Краснодара. Опытный сварщик признается, что с таким архитектурным решением сталкивается впервые, работа интересная, но очень кропотливая.

Михаил Асманов, сварщик: «Я сварщик, по мне, так сложно стыки делать, уши варить, стыковать две балки (две половинки), вот это сложно. Ну и монтаж сам: подгонка, троса растягивать».

Оригинальное решение пространства позволит максимально эффективно использовать весь объем куполов. Очертания «малого» уже прорисовываются. Хорошо видно амфитеатр, который сможет вместить более 300 человек.

Александр Зеленский, прораб: «И от нулевого этажа и до потолка не будет никаких перекрытий, кроме тех балок, которые вы видите».

Многосветные и многофункциональные залы внутри большого купола расположатся на трех уровнях. Учебные и офисные аудитории объединит спиральный пандус, незаменимый для людей с ограниченными возможностями. Лифт тоже предусмотрен проектом. Поскольку главная функция будущего ДНК — коммуникация и общение между людьми, центром интерьера архитекторы сделали традиционный символ — очаг.

Дмитрий Арсюткин, руководитель проекта: «В большом куполе будет большой встроенный монолитный железобетонный каркас, на котором уже будут располагаться все помещения».

Гибкая планировка внутри куполов позволит проводить выставки, лекции, мастер-классы и обучающие семинары. В инновационно-культурном центре появится «Восточный кабинет», «Мастерская каллиграфии» и современная библиотека. Сдача объекта запланирована на конец этого года.

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