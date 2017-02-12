Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
«Живой Кен» не может нормально дышать
Американские СМИ сообщили о первой войне, объявленной Трампом
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Женщине из-за болезни под страхом смерти запретили секс
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
«Украина поджала хвост»: депутат Думы о стрельбах возле Крыма
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9Самый грязный город в мире
8Бабочки из шрамов
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10:21 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморским казакам предложили осуществить давнюю мечту на дальневосточных гектарах

Краевые власти со своей стороны обещают поддержку.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 февраля, PrimaMedia.

Представителям приморского казачества предложили получить коллективные гектары в рамках федеральной программы по выдаче дальневосточного гектара. Как отметил вице-губернатор по внутренней политике Игорь Степаненко в ходе встречи с казаками, у них появилась возможность исполнить давнюю мечту и бесплатно получить сразу несколько гектаров в собственность, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Вы неоднократно просили определить вам земельные участки под организацию сельскохозяйственных кооперативов. Сейчас такая возможность есть. Федеральным законом допускаются коллективные заявки, то есть землю вы сможете получить на каждого представителя казачьих станиц», — сказал Игорь Степаненко.

Кроме того, вице-губернатор добавил, что сейчас в Приморье разрабатываются меры поддержки получателей дальневосточных гектаров.

«Губернатор Владимир Миклушевский поручил разработать механизмы оказания помощи получателям гектаров. Например, в проведении инфраструктуры для больших коллективных участков», — добавил он.

Напомним, что с 1 февраля 2017 года стартовал финальный этап реализации закона о дальневосточном гектаре. С этого дня бесплатную землю на Дальнем Востоке из расчета не более 1 га на человека может получить каждый гражданин России, вне зависимости от возраста и места проживания.

С начала реализации закона в Приморье более 18 тысяч заявлений от граждан РФ, желающих взять бесплатный гектар. По их количеству край на первом месте среди всех дальневосточных регионов.

Надо сказать, что не только у казаков есть запрос на коллективные гектары. Некоторые организации заявляют о планах создавать на гектарах целые поселения и даже «территории опережающей рождаемости». Один из таких проектов как раз планировали реализовать в Приморье на базе казачьей станицы и экопоселения «Родное», созданного и существующего по принципам религиозного движения «Звенящие кедры России», адептов веры в таежную сибирскую сверхдеву Анастасию. Еще в ходе Второго Восточного экономического форума с такой идеей по созданию новых поселений выступили представители сетевого движения «Восточный вектор». Правда, что делать с уже существующими поселениями, как их не то что развивать, а выводить из кризиса, никто из идеологов этого проекта не сказал.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Приморским казакам предложили осуществить давнюю мечту на дальневосточных гектарах
Первая при Трампе: КНДР запустила баллистическую ракету
В Британии заявили о росте атак якобы причастных к РФ хакеров
Арестованы основатели офшорной фирмы Mossack Fonseca
Британия: «столица» ИГ может быть блокирована к весне
Опубликованы данные о минимальных зарплатах в Евросоюзе
Группа украинских разведчиков пропала в Луганской области
В Туркмении проходят выборы президента
Спорт
Шипулин vs Фуркад: плохое время для хороших решений Единственным достижением четверки россиян в первой личной гонке чемпионата стало то, что троим из них удалось пробиться в гонку преследования
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь