Приморским казакам предложили осуществить давнюю мечту на дальневосточных гектарах

Владивосток, 12 февраля, PrimaMedia.

Представителям приморского казачества предложили получить коллективные гектары в рамках федеральной программы по выдаче дальневосточного гектара. Как отметил вице-губернатор по внутренней политике Игорь Степаненко в ходе встречи с казаками, у них появилась возможность исполнить давнюю мечту и бесплатно получить сразу несколько гектаров в собственность, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Вы неоднократно просили определить вам земельные участки под организацию сельскохозяйственных кооперативов. Сейчас такая возможность есть. Федеральным законом допускаются коллективные заявки, то есть землю вы сможете получить на каждого представителя казачьих станиц», — сказал Игорь Степаненко.

Кроме того, вице-губернатор добавил, что сейчас в Приморье разрабатываются меры поддержки получателей дальневосточных гектаров.

«Губернатор Владимир Миклушевский поручил разработать механизмы оказания помощи получателям гектаров. Например, в проведении инфраструктуры для больших коллективных участков», — добавил он.

Напомним, что с 1 февраля 2017 года стартовал финальный этап реализации закона о дальневосточном гектаре. С этого дня бесплатную землю на Дальнем Востоке из расчета не более 1 га на человека может получить каждый гражданин России, вне зависимости от возраста и места проживания.

С начала реализации закона в Приморье более 18 тысяч заявлений от граждан РФ, желающих взять бесплатный гектар. По их количеству край на первом месте среди всех дальневосточных регионов.

Надо сказать, что не только у казаков есть запрос на коллективные гектары. Некоторые организации заявляют о планах создавать на гектарах целые поселения и даже «территории опережающей рождаемости». Один из таких проектов как раз планировали реализовать в Приморье на базе казачьей станицы и экопоселения «Родное», созданного и существующего по принципам религиозного движения «Звенящие кедры России», адептов веры в таежную сибирскую сверхдеву Анастасию. Еще в ходе Второго Восточного экономического форума с такой идеей по созданию новых поселений выступили представители сетевого движения «Восточный вектор». Правда, что делать с уже существующими поселениями, как их не то что развивать, а выводить из кризиса, никто из идеологов этого проекта не сказал.