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10:01 (мск), источник: AmurMedia.ru

Шуточную свадебную регистрацию проведут в городе Юности ко Дню святого Валентина

Поучаствовать в праздничной церемонии бракосочетания все желающие смогут уже 12 февраля.

Хабаровск, 12 февраля, AmurMedia.

Праздничное мероприятие «Стрелы Амура», посвященное Дню всех влюбленных, начнется в комсомольском ДК «Алмаз» сегодня с 13.00 часов по местному времени. Все желающие смогут поучаствовать здесь в шуточной церемонии бракосочетания, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на городской сервер Комсомольска-на-Амуре.

Шуточная церемония бракосочетания пройдет в ДК «Алмаз» под аркой, изготовленной специально ко Дню Святого Валентина. Помогать проведению мероприятия будут ангелочки, а свидетельства о заключении шуточного брака вручит директор дворца культуры. Оставить память о мероприятии можно будет и после посещения мастер-классов. Здесь же будет работать почта, через которую можно будет передать любовное послание понравившемуся человеку прямо во время праздника.

А в 14.00 часов по местному времени в зрительном зале начнется концерт с участием творческих коллективов дворца и приглашенных городских артистов. Спустя час можно будет посетить мастер-класс от Клуба исторической реконструкции и исторического танца «Санктуарий».

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