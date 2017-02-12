Шуточную свадебную регистрацию проведут в городе Юности ко Дню святого Валентина

Хабаровск, 12 февраля, AmurMedia.

Праздничное мероприятие «Стрелы Амура», посвященное Дню всех влюбленных, начнется в комсомольском ДК «Алмаз» сегодня с 13.00 часов по местному времени. Все желающие смогут поучаствовать здесь в шуточной церемонии бракосочетания, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на городской сервер Комсомольска-на-Амуре.

Шуточная церемония бракосочетания пройдет в ДК «Алмаз» под аркой, изготовленной специально ко Дню Святого Валентина. Помогать проведению мероприятия будут ангелочки, а свидетельства о заключении шуточного брака вручит директор дворца культуры. Оставить память о мероприятии можно будет и после посещения мастер-классов. Здесь же будет работать почта, через которую можно будет передать любовное послание понравившемуся человеку прямо во время праздника.