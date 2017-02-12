Местами небольшой снег и до 8 градусов мороза ожидаются в московском регионе

«Местами пройдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 4 — минус 6 градусов, по области будет от 3 до 8 градусов мороза. Ветер северо-западный 5−10 м/с.», — уточнил представитель метеослужбы.

В понедельник характер погоды не изменится — будет облачно с прояснениями, местами вновь не исключены небольшой снег и гололедица. Ночью в столице воздух остынет до минус 8 — минус 10 градусов, в Подмосковье — от 8 до 13 градусов ниже нуля. Ветер северо-западный 5−10 м/с.