Местами небольшой снег и до 8 градусов мороза ожидаются в московском регионе
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Облачность с прояснениями, местами небольшой снег и до 8 градусов мороза ожидаются в московском регионе, сообщили в Росгидромете.
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Облачность с прояснениями, местами небольшой снег и до 8 градусов мороза ожидаются в московском регионе, сообщили в Росгидромете.
«Местами пройдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 4 — минус 6 градусов, по области будет от 3 до 8 градусов мороза. Ветер
В понедельник характер погоды не изменится — будет облачно с прояснениями, местами вновь не исключены небольшой снег и гололедица. Ночью в столице воздух остынет до минус 8 — минус 10 градусов, в Подмосковье — от 8 до 13 градусов ниже нуля. Ветер
Днем в Москве столбики термометров покажут минус 3 — минус 5 градусов, по области — от 3 до 8 градусов мороза. Ветер