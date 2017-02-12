Прокуратура: права инвалидов во Владивостоке нарушают все и всюду

Проверяя соблюдение требований ст. 15 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» прокуратура Владивостока выявила многочисленные нарушения.



Так, владельцы объектов не всегда в полной мере создают условия по беспрепятственному доступу к этим объектам инвалидов, в том числе передвигающихся на инвалидных креслах.

Многие объекты социальной и транспортной инфраструктур (объекты дорожно-транспортной сети: остановки общественного транспорта, наземные и подземные пешеходные переходы и др.) не оборудованы пандусами, поручнями, подъемными механизмами и другими конструкциями, обеспечивающими инвалидам, в том числе колясочникам, равные условия.



Выявлен случай, когда после вмешательства прокуратуры здание оборудовали электрическим подъемником для обеспечения туда доступа инвалидов-колясочников, между тем, какой-либо визуальной информации о наличии такого подъемника, о наличии специальных парковочных мест для инвалидов, кнопки вызова сотрудника учреждения не имелось.



Так, при проверке бюро медико-социальной экспертизы по Приморскому краю, расположенного по ул. Давыдова, 5, соответствующие вывески для инвалидов информацией отсутствовали.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что в сфере безопасности дорожного движения повсеместно допускаются нарушения прав инвалидов.



В частности, на участке парковки общего пользования, расположенной по ул. Олега Кошевого, 1Б (ТЦ «Фреш 25»), дорожные знаки «Место стоянки» и табличка «Инвалиды» отсутствовали.



Вскрыты нарушения прав инвалидов и на трудоустройство. Установлено, что в нарушение требований ст. 25 ФЗ «О занятости населения в РФ» обязанность по предоставлению в КГБУ «Центр занятости Владивостока» информации о наличии свободных мест, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу, исполняется ненадлежащим образом.



По итогам прокурор города внес представления с требованиями устранить выявленные нарушения закона. По фактам ненаправления в установленный законом срок информации о трудоустройстве инвалидов вынесено два постановления по административному делу.



Результаты рассмотрения актов реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений поставлены на контроль прокуратуры города.