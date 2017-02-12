Акция ко Дню защитника Отечества стартовала в Восточном военном округе

Хабаровск, 12 февраля, AmurMedia.

Очередной этап агитационно-пропагандистской акции «Есть такая профессия — Родину защищать!» стартовал в Восточном военном округе. В ходе акции представители командования ВВО, Тихоокеанского флота, военных комиссариатов проведут беседы с учащимися и студентами учебных заведений Дальнего Востока и Восточной Сибири, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе округа.

В мероприятии принимают участие представители пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и военных комиссариатов субъектов РФ, где дислоцируются соединения и воинские части ВВО.

В городах Бурятии, Забайкалья, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, а также Хабаровского, Камчатского и Приморского краев, где проводится акция, развернуты мобильные пункты отбора граждан на военную службу по контракту.

В ходе акции представители командования ВВО, Тихоокеанского флота, военных комиссариатов проведут беседы с учащимися и студентами учебных заведений Дальнего Востока и Восточной Сибири. Будущим выпускникам расскажут о преимуществах обучения в военных вузах Минобороны РФ, порядке и правилах поступления в военные учебные заведения и на военную службу по контракту.

Также представители военного ведомства расскажут молодым людям об особенностях и перспективах военной службы, социальных гарантиях военнослужащих, в том числе об обеспечении последних постоянным и служебным жильем.