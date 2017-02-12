Продюсер группы «Серебро» Максим Фадеев ответил на комментарии казахстанцев

«Знаете, я в своей жизни никогда не видел таких чудовищных пожеланий для девчонки от достойных граждан. Они желают смерти, проклятия, пишут о ненависти, и т. д. Я в таком шоке от такой ненависти и злости и осуждений, что у меня в душе все перевернулось. Я понял как сильно нас ненавидят. Мне писали жуткие сообщения. За что? Девочка ляпнула глупость… сразу извинилась и было очевидно, что она переживает и растеряна. Но нет, всем этого мало! Все хотят распять ее и закидать камнями. В библии помню были слова.: Кто без греха, пусть первый кинет в неё камень. Но я увидел, что без греха каждый второй. Сколько святых и достойных людей. Слава Богу. Я желаю вам и вашей семье мира и тепла. Я делаю вам простого человеческого счастья. Не судите нас, она случайно сказала и тысячу раз раскаялась. Не забивайте нас камнями. Ведь вы тоже не ангелы. Храни вас Аллах», — написал Фадеев.

Напомним, солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина в прямом эфире игры на Liferu сказала, что ей наплевать на Казахстан. Похоже, В библии помню были слова.: Плевать на Каз…" просто вырвались из уст российской звезды, однако наши поклонники простить этого не готовы.