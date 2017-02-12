Продюсер группы «Серебро» Максим Фадеев ответил на комментарии казахстанцев
«Не забивайте нас камнями. Ведь вы тоже не ангелы».
«Не забивайте нас камнями. Ведь вы тоже не ангелы».
Продюсер группы «Серебро» Максим Фадеев ответил на критику, которая обрушилась на Ольгу Серябкину, сообщает Zakon.kz. Он прокомментировал несколько высказываний на своей странице в Instagram.
«Знаете, я в своей жизни никогда не видел таких чудовищных пожеланий для девчонки от достойных граждан. Они желают смерти, проклятия, пишут о ненависти,
Напомним, солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина в прямом эфире игры на Liferu сказала, что ей наплевать на Казахстан. Похоже, В библии помню были слова.: Плевать на Каз…" просто вырвались из уст российской звезды, однако наши поклонники простить этого не готовы.