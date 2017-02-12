Как Димаш Кудайбергенов с Джеки Чаном встречался и китайский язык учил
В Сети появилось видео встречи казахстанского молодого певца Димаша Кудайбергенова и известнейшего китайского актера Джеки Чана.
В Сети появилось видео встречи казахстанского молодого певца Димаша Кудайбергенова и известнейшего китайского актера Джеки Чана.
Видео разместил на странице в Facebook Сержан Касен. На кадрах запечатлена поездка Димаша к Джеки Чану, который, к слову, сам пригласил к себе певца после того, как услышал его великолепное выступление на проекте «I am a Singer». Актер и певец обменялись подарками и продемонстрировали друг другу свои таланты.
«Любимый с детства актер дал мне мудрые советы, а также рассказал, что следит за моим творчеством. В конце он поздравил казахстанский народ с Новым годом. С нетерпением ждем следующую встречу! Мечты сбываются», — рассказывал ранее артист.
Также на видео показано, как казахстанец пытается осилить невероятно сложный китайский язык. И, конечно, не обошлось без песни: Димаш исполняет «Күзгі мұң» на сцене международного конкурса в Китае.