Жители Новосибирска продолжают дышать формальдегидом и аммиаком

Алена Беляева, корреспондент: Пульмонологическое отделение одной из самых крупных больниц в Новосибирске. Здесь сегодня больше 500 пациентов с астмой. Все с обострениями. Заболевание это, как правило, лечится дома, но если затянуть — последствия серьезные.

Комок в горле, перехватило дыхание внезапно, — рассказывает Татьяна Георгиевна. Поднималась вверх по лестнице. Как настиг приступ бронхиальной астмы — сама не поняла. До этого — небольшой кашель, тяжесть в грудной клетке, думала простой грипп.

Татьяна Воронина, пациентка Новосибирской областной клинической больницы: Мы все же любим лечиться сами. Поэтому протянула немножко время. И когда вообще пошло четко обострение. Как говорят, жареный петух как клюнет нас. И вот тогда пришлось обратиться.

При первых признаках — настаивают врачи — сразу в больницу. Астма — заболевание неизлечимое. Очередной приступ может спровоцировать удушье и смерть. Выход один — постоянный контроль медпрепаратами и лечебная физкультура. С Татьяной Георгиевной медики сейчас проводят регулярные занятия.

Формальдегид, аммиак, тяжелые металлы — этим дышит сибирский мегаполис. Последствия — бронхит, нарушение иммунной системы, и естественно — астма. Эти болезни у нас стали регистрировать чаще, чем в среднем по России. Такие данные получили в министерстве Природы страны после исследований загрязнения воздуха. Обогнали сибиряки даже Челябинск — город заводов и предприятий. Предупредить болезнь можно только своими силами. Врачи советуют — нужна регулярная уборка в доме. Обязательно — с мокрой тряпкой и пылесосом в руках.

Любовь Куделя, главный пульмонолог Министерства здравоохранения Новосибирской области: Здесь основная причина клещ домашняя пыль, поэтому надо делать уборку. Это когда много например мягких игрушек в спальне у ребенка, это когда ковры, паласы не убираются годами, то есть это все нужно знать и как-то стараться убрать.

Еще одно правило, стирать постельное белье в кипятке два раза в неделю. К тому же если выходить почаще на свежий воздух — в лес, то уверяют врачи — риск заболевания астмой можно свести до минимума.