Новосибирцы рассказали, как экономить на общедомовых нуждах

Общедомовые нужды по воде зимой — это пару ведер, которыми уборщица вымоет пол в подъезде. Копейки. Тогда вопрос, откуда в платёжках суммы в десятки рублей? Квартир в доме много, а это уже тысячи. Куда воду льем? В доме на Котовского и ответ нашли и ответственных. Потребители без счётчиков и регистрации, а еще утечки. Первых здесь пересчитали по головам, дыры в трубах — устранили. В результате ОДН по воде стремится к нулю.

Людмила Махова, секретарь совета многоквартирного дома по ул. Котовского, 15: Вот сейчас многие жалуются — плохо. Туда, сюда. Пока сами не возьметесь! И не будете сами заниматься! Это не так много времени. Составить тарифы, а потом просто отслеживать. Но это один раз в голову взял, а потом уже будет все нормально.

Экономят здесь, кстати, не только на общедомовой воде. Электричество. В обычных платёжках — от 100 рублей и больше. В этом доме в месяц порядка 20. В потемках не сидят. Просто за чужаков не платят. Заставили раскошелиться.

Светлана Миронова, председатель совета многоквартирного дома по ул. Котовского, 15: Чтобы у вас все провайдеры были под счетчиками. Чтоб ваши домофоны оплачивал тот, кто содержит эти домофоны, кому вы непосредственно платите. И тогда у вас появится реальный ОДН. Это электроэнергия ваших общедомовых приборов учета, это ваши лампочки в подъезде и в подвале. Все! И экономия в 6 раз? В 6 раз!

Разобраться в дебрях ЖКХ не просто. Но оно того стоит. Только в этом доме по итогам года экономия больше 300 тысяч рублей. Такой вот перерасчет — в плюс, а не в минус кошелькам жителей.