Пропавшего без вести красноярца нашли в больнице

В Красноярске нашли 70-летнего мужчину, пропавшего без вести. Как рассказали в ГУ МВД края, с заявлением в полицию обратилась родственница пенсионера. Пожилой человек всегда находился дома, так как имеет инвалидность. Придя навестить его в очередной раз, она не застала мужчину дома и подняла тревогу.

Полиция составила ориентировку на пропавшего и направила её во все ближайшие органы внутренних дел, учреждения здравоохранения, наружным нарядам полиции.

В результате полицейские нашли пропавшего в одном из лечебных заведений города. Сейчас родственники забрали мужчину домой.