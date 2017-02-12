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08:49 (мск), источник: Tengrinews

Скончался глава Счетного комитета Казахстана Козы-Корпеш Джанбурчин

В разные годы он занимал должности замминистра обороны и замсекретаря Совбеза Казахстана.

Источник: Tengrinews

Скончался глава Счетного комитета Казахстана Козы-Корпеш Джанбурчин, сообщает Tengrinews.kz.

Козы-Корпеш Джанбурчин родился 2 июля 1960 года в поселке Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области. С 1997 по 2003 годы он был заместителем акима Алматы; с 2003 по 2007 год работал заместителем министра обороны по экономике и финансам. Также был заместителем секретаря Совета безопасности Республики Казахстан и заведующим секретариатом Совета безопасности Республики Казахстан. 15 января 2014 года Указом Главы государства назначен председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. Награжден орденом «Құрмет» (2005), орденом «Барыс» IIIстепени (2012), 10 юбилейными и ведомственными медалями, в том числе медалями Российской Федерации и Республики Беларусь.

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