В Кузбассе полицейские помогли водителю перевернувшейся фуры

Полицейские помогли водителю перевернувшейся фуры, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Около полуночи водитель, проезжавший по трассе «Сибирь», сообщил, что возле пос. Октябрьский на обочине лежит перевернувшаяся «Скания». Экипаж ДПС, выехавший на место аварии, обнаружил сильно замерзшего водителя.

Полицейские отогрели мужчину в патрульной машине, вызвали эвакуатор и автокран, чтобы разгрузить 20 тонн алюминия и поднять фуру. Дальнобойщик поблагодарил всех за помощь.