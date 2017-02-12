В Кузбассе полицейские помогли водителю перевернувшейся фуры
Мужчина не пострадал, но сильно замерз на трассе.
Мужчина не пострадал, но сильно замерз на трассе.
Полицейские помогли водителю перевернувшейся фуры, сообщает
Около полуночи водитель, проезжавший по трассе «Сибирь», сообщил, что возле пос. Октябрьский на обочине лежит перевернувшаяся «Скания». Экипаж ДПС, выехавший на место аварии, обнаружил сильно замерзшего водителя.
Полицейские отогрели мужчину в патрульной машине, вызвали эвакуатор и автокран, чтобы разгрузить 20 тонн алюминия и поднять фуру. Дальнобойщик поблагодарил всех за помощь.