В Омске ГИБДД устроила «охоту» на владельцев прокаченных автомобилей

Сотрудники ГИБДД провели в Омске профилактическую операцию. Ее назвали «Ремус». В течение рейда силовики зафиксировали 26 нарушений ПДД. 19 — управление автомобилями с техническими неисправностями. 7 — управление автомобилями с покрытием на стекла, что ограничивало обзор с места водителя.

У некоторых водителей без разрешения ГИБДД были заменены дизельные двигатели на бензиновые, кто-то монтировал новые сиденья, ремни безопасности. В некоторых случаях оказались установлены автоматические коробки передач вместо прежних механических.

«На Красноярском тракте полицейскими остановлен автомобиль ГАЗ-3102», — сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области.

На автомобиле были установлены диски, не соответствующие технической характеристике машины. На улице Шебалдина инспекторы остановили Subaru с не предусмотренным техпаспортом резонатором выхлопной системы. По признакам управления автомобилями при наличии неисправностей или условиях, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, возбуждены административные дела.