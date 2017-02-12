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10:25 (мск), источник: СуперОмск

В Омске ГИБДД устроила «охоту» на владельцев прокаченных автомобилей

Операцию назвали «Ремус».

Сотрудники ГИБДД провели в Омске профилактическую операцию. Ее назвали «Ремус». В течение рейда силовики зафиксировали 26 нарушений ПДД. 19 — управление автомобилями с техническими неисправностями. 7 — управление автомобилями с покрытием на стекла, что ограничивало обзор с места водителя.

У некоторых водителей без разрешения ГИБДД были заменены дизельные двигатели на бензиновые, кто-то монтировал новые сиденья, ремни безопасности. В некоторых случаях оказались установлены автоматические коробки передач вместо прежних механических.

«На Красноярском тракте полицейскими остановлен автомобиль ГАЗ-3102», — сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области.

На автомобиле были установлены диски, не соответствующие технической характеристике машины. На улице Шебалдина инспекторы остановили Subaru с не предусмотренным техпаспортом резонатором выхлопной системы. По признакам управления автомобилями при наличии неисправностей или условиях, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, возбуждены административные дела.

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