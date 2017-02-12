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09:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярск принял участие в «Лыжне России-2017»

Всероссийская массовая лыжная гонка прошла в десятках регионов страны, в ней поучаствовали 1,5 млн человек.

В России в этом году массовый лыжный забег проходит уже в 35-й раз. По традиции Красноярский край входит в число регионов, где соревнования проводятся наиболее массово. Организаторы отмечают, что «Лыжня России-2017» также активно прошла в рспубликах Башкортостан, Татарстан, Мордовии, в Новосибирской, Тверской, Саратовской, Свердловской, Челябинской и Московской областях, городах Москве и Санкт- Петербурге.

Организаторы всероссийской акции отметили, что в некоторых регионах из-за сильных морозов старты перенесены на более поздний срок.

В Красноярске массовый лыжный забег прошел на территории «Татышев-парк». Все желающие, уверенные в своих силах, заявились в двух лыжных забегах на 3, 66 и 10,98 километров. Организаторы отметили, что традиционно в «Лыжне России» участвуют любые желающие без возрастных ограничений.

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Красноярск принял участие в «Лыжне России-2017»
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