Красноярск принял участие в «Лыжне России-2017»

В России в этом году массовый лыжный забег проходит уже в 35-й раз. По традиции Красноярский край входит в число регионов, где соревнования проводятся наиболее массово. Организаторы отмечают, что «Лыжня России-2017» также активно прошла в рспубликах Башкортостан, Татарстан, Мордовии, в Новосибирской, Тверской, Саратовской, Свердловской, Челябинской и Московской областях, городах Москве и Санкт- Петербурге.



Организаторы всероссийской акции отметили, что в некоторых регионах из-за сильных морозов старты перенесены на более поздний срок.



В Красноярске массовый лыжный забег прошел на территории «Татышев-парк». Все желающие, уверенные в своих силах, заявились в двух лыжных забегах на 3, 66 и 10,98 километров. Организаторы отметили, что традиционно в «Лыжне России» участвуют любые желающие без возрастных ограничений.