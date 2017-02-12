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09:00 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Родители выпускников школ Иркутской области сдали ЕГЭ

Всероссийская акция прошла в регионе.

Источник: IrkutskMedia.ru

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошла в Иркутской области 10 февраля. Единый государственный экзамен по русскому языку сдавали родители выпускников средних общеобразовательных организаций Иркутска и Иркутского района, Ангарска, Шелехова, сотрудники регионального министерства образования и контрольно-надзорных органов в сфере образования, представители СМИ. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе Минобра региона.

В числе экзаменуемых — министр образования Приангарья Валентина Перегудова, заместитель начальника управления лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений — начальник отдела государственной аккредитации образовательных учреждений службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области Людмила Гительман, председатель Областного совета ветеранов работников образования Людмила Тихонова, профессор кафедры русского языка и общего языкознания Иркутского государственного университета, доктор филологических наук Людмила Горбунова, председатель Областного родительского собрания Александра Наваренко.

Валентина Перегудова сообщила, что основная цель акции — продемонстрировать родителям выпускников все особенности экзаменационного процесса.

«Необходимо, чтобы родители сами спокойно относились к государственной итоговой аттестации, не накручивали своих детей. Это позволит снять излишнюю тревогу, волнение, и повысить качество результатов», — отметила министр образования.

Экзамен был организован на базе регионального центра обработки информации и проходил в условиях, максимально приближенных к реальной процедуре проведения государственной итоговой аттестации. Участники смогли не только проверить свои знания, но и посмотреть, как происходит печать контрольно-измерительных материалов перед экзаменом, а после — сканирование работ и их распознавание с целью исключения неправильного восприятия техникой написанного.

После получения результатов все желающие могли разобрать свою работу с председателем региональной предметной комиссии по русскому языку Натальей Пономаревой. Кроме того, для родителей был проведен круглый стол, на котором они обсудили вопросы государственной итоговой аттестации с Валентиной Перегудовой, а также руководителем регионального центра обработки информации Натальей Костенко.

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