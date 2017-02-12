Пасмурно, морозно, осадки — прогноз погоды на неделю в Краснодарском крае
Краснодар, 12 февраля, KrasnodarMedia. Предстоящая неделя на Кубани будет не сильно холодной, но морозной.
Краснодар, 12 февраля, KrasnodarMedia. Предстоящая неделя на Кубани будет не сильно холодной, но морозной.
Причем, почти повсеместно в крае в течение недели будет пасмурно и пройдут осадки — снег и снег с дождем. Температура воздуха будет колебаться в небольших пределах — от 2 градусов тепла до 2−3 мороза. Минусовые температуры не коснутся Сочи — там традиционно теплее, до 6 выше нуля всю неделю, а к выходным 8 градусов тепла, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Вся предстоящая неделя в Краснодаре будет малооблачной, либо пасмурной. Температура воздуха в течение всей недели будет колебаться в пределах от 1 градуса тепла до 3 мороза. Значительно холоднее будет в утренние часы — до от 5 до 10 ниже нуля. Во вторник, среду и четверг возможны снег, снег с дождем.
В Анапе понедельник будет солнечным, но морозным — до 2 ниже нуля. Также, как и в краевой столице, следующие три дня возможен снег, снег с дождем. От ноля до 2 градусов мороза — такой будет температура воздуха всю неделю. Лишь к выходным потеплеет — до 2 тепла.
Похожая погодная картина сложится и в Геленджике — пасмурно, сыро, осадки среди недели. От 2 градусов мороза до 1 градуса тепла — такие небольшие температурные колебания будут наблюдаться всю неделю. По утрам — от ноля до 4 ниже нуля.
В Сочи, как обычно, будет гораздо теплее. С понедельника по субботу — от 4 до 8 тепла. К выходным воздух прогреется до 8 выше нуля. По утрам — до 3 тепла. Температура морской воды — 8 градусов выше нуля. Однако осадки прогнозируются с понедельника по пятницу.