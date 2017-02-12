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12:00 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Пасмурно, морозно, осадки — прогноз погоды на неделю в Краснодарском крае

Краснодар, 12 февраля, KrasnodarMedia. Предстоящая неделя на Кубани будет не сильно холодной, но морозной.

Причем, почти повсеместно в крае в течение недели будет пасмурно и пройдут осадки — снег и снег с дождем. Температура воздуха будет колебаться в небольших пределах — от 2 градусов тепла до 2−3 мороза. Минусовые температуры не коснутся Сочи — там традиционно теплее, до 6 выше нуля всю неделю, а к выходным 8 градусов тепла, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Вся предстоящая неделя в Краснодаре будет малооблачной, либо пасмурной. Температура воздуха в течение всей недели будет колебаться в пределах от 1 градуса тепла до 3 мороза. Значительно холоднее будет в утренние часы — до от 5 до 10 ниже нуля. Во вторник, среду и четверг возможны снег, снег с дождем.

В Анапе понедельник будет солнечным, но морозным — до 2 ниже нуля. Также, как и в краевой столице, следующие три дня возможен снег, снег с дождем. От ноля до 2 градусов мороза — такой будет температура воздуха всю неделю. Лишь к выходным потеплеет — до 2 тепла.

Похожая погодная картина сложится и в Геленджике — пасмурно, сыро, осадки среди недели. От 2 градусов мороза до 1 градуса тепла — такие небольшие температурные колебания будут наблюдаться всю неделю. По утрам — от ноля до 4 ниже нуля.

В Сочи, как обычно, будет гораздо теплее. С понедельника по субботу — от 4 до 8 тепла. К выходным воздух прогреется до 8 выше нуля. По утрам — до 3 тепла. Температура морской воды — 8 градусов выше нуля. Однако осадки прогнозируются с понедельника по пятницу.

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