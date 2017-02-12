В январе в Крыму родились 22 двойни

Как отметили в ведомстве, указанное количество новорожденных немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на свет появились 1789 детей.

В январе 2017 года в Крыму зарегистрировали 22 двойни и ни одной тройни.

Наибольшее количество новорожденных отмечено в Симферополе (455), наименьшее — в Армянске (15).