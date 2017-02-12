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21:29 (мск), источник: РИА Крым

В январе в Крыму родились 22 двойни

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости (Крым). В январе в Крыму на свет появились 1692 ребенка. При этом мальчиков родилось больше, чем девочек (почти на 90 малышей). Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции РК.

Как отметили в ведомстве, указанное количество новорожденных немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на свет появились 1789 детей.

В январе 2017 года в Крыму зарегистрировали 22 двойни и ни одной тройни.

Наибольшее количество новорожденных отмечено в Симферополе (455), наименьшее — в Армянске (15).

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