Пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран начал действовать в Беларуси

Обязательным условием является прибытие через Национальный аэропорт Минск. Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, действующий в Беларуси.

Приехать в Беларусь без визы смогут граждане 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилии, Индонезии, США, Японии и других государств. В первую очередь это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Беларуси, государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.

Решение ФСБ РФ о погранзонах на границе с Беларусью вступило в силу

Безвизовое пребывание в Беларуси в течение пяти суток не потребует от иностранцев соблюдения дополнительных формальностей — им не нужно будет регистрироваться в органах внутренних дел.

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в течение 5 дней с даты въезда.

Безвизовый въезд иностранцев в Беларусь не распространяется на прибывающих из российских аэропортов, а также собирающихся вылететь в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется).

Ограничений на количество поездок в Беларусь для иностранцев после введения пятидневного безвизового режима нет.

Министерство спорта и туризма прогнозировало после введения безвизового режима увеличение потока туристов на 20%. Прежде всего Минспорт ориентируется на страны Европы, Северной Америки, Персидского залива. Свою полную поддержку решения Беларуси запустить пятидневный безвизовый режим высказала Всемирная туристская организация (ЮНВТО). Эта мера направлена на беспрепятственное передвижение и привлечение туристов, особенно тех, кто посещает страну с деловыми поездками, отмечает ЮНВТО. Упрощение визового режима относится к числу наиболее эффективных стратегий для стимулирования развития туризма в регионе или в стране, и в ЮНВТО уверены, что в туристическом секторе в Беларуси произойдут позитивные изменения. -0-