В воскресенье в Украину придет потепление, морозы немного ослабнут
В воскресенье, 12 февраля, в Украине существенных осадков не ожидается, морозы немного ослабеют. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В воскресенье, 12 февраля, в Украине существенных осадков не ожидается, морозы немного ослабеют. Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины ясно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −7…−12 градусов, днем −2…−7 градусов. В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью −13…−18 градусов, днем −2…−7 градусов.
На севере Украины ясно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер
В центре Украины ясно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер
На востоке Украины ясно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер
На юге Украины ясно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер
В Крыму ясно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер
В Киеве ясно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 12 февраля самая высокая температура днем была +10 градусов в 1995 году, самая низкая ночью -27,4 градусов в 1929 году.