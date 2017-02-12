Жители Жезказгана просят вернуть городу областной статус
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Жители Жезказгана просят Правительство вернуть городу областной статус и таким образом создать 15-ую в стране область, передает корреспондент МИА «Казинформ».
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Жители Жезказгана просят Правительство вернуть городу областной статус и таким образом создать 15-ую в стране область, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказал старожил, активист, житель Жезказгана Саржан Аймаков, присвоения городу областного статуса просит все местное население.
«Жезказган переживает
Как указано в письме, которое старожилы и активисты Жезказгана подготовили на имя Главы государства, все налоги от крупного медного завода корпорации «Казахмыс» поступают в областной бюджет, а не в жезказганский:
«В сердцах жителей Жезказганского района давно поселился страх за свое будущее, многие отправляют детей учиться в большие города, такие как Караганда, Астана, в надежде и самим перебраться со временем поближе к детям. Люди, особенно бизнесмены, не хотят вкладываться в Жезказган, покупают недвижимость, бизнес в Караганде и Астане. Из региона идёт большой отток людских ресурсов, которые, понятное дело, уже не восполняются…».
В настоящий момент активисты собирают подписи всех жезказганцев под коллективным письмом на имя Главы государства. До 3 мая 1997 года Жезказган был областным центром Жезказганской области. После чего область была упразднена. В настоящий момент город состоит в подчинении Карагандинской области. Город имеет прямое железнодорожное сообщение с Астаной, Алматы, Карагандой, Кызылордой. Автодорожное сообщение с Кызылордой, Карагандой.