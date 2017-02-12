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10:52 (мск), источник: Kazinform

Жители Жезказгана просят вернуть городу областной статус

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Жители Жезказгана просят Правительство вернуть городу областной статус и таким образом создать 15-ую в стране область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Как рассказал старожил, активист, житель Жезказгана Саржан Аймаков, присвоения городу областного статуса просит все местное население.

«Жезказган переживает какой-то застой. Больших финансовых вложений в город со стороны властей не делается. Количество населения не растет, поскольку сюда никто не переезжает. Наоборот, люди уезжают жить в большие города — в Караганду, Астану. Мы боимся, что через 10−15 лет Жезказган будет официально признан депрессивным городом», — говорит Саржан Аймаков.

Областной статус позволит Жезказгану получить в распоряжение бюджет с более серьезными суммами, что поможет решить многие социально-экономические проблемы.

Как указано в письме, которое старожилы и активисты Жезказгана подготовили на имя Главы государства, все налоги от крупного медного завода корпорации «Казахмыс» поступают в областной бюджет, а не в жезказганский:

«В сердцах жителей Жезказганского района давно поселился страх за свое будущее, многие отправляют детей учиться в большие города, такие как Караганда, Астана, в надежде и самим перебраться со временем поближе к детям. Люди, особенно бизнесмены, не хотят вкладываться в Жезказган, покупают недвижимость, бизнес в Караганде и Астане. Из региона идёт большой отток людских ресурсов, которые, понятное дело, уже не восполняются…».

В настоящий момент активисты собирают подписи всех жезказганцев под коллективным письмом на имя Главы государства. До 3 мая 1997 года Жезказган был областным центром Жезказганской области. После чего область была упразднена. В настоящий момент город состоит в подчинении Карагандинской области. Город имеет прямое железнодорожное сообщение с Астаной, Алматы, Карагандой, Кызылордой. Автодорожное сообщение с Кызылордой, Карагандой.

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