Жители Жезказгана просят вернуть городу областной статус

«Жезказган переживает какой-то застой. Больших финансовых вложений в город со стороны властей не делается. Количество населения не растет, поскольку сюда никто не переезжает. Наоборот, люди уезжают жить в большие города — в Караганду, Астану. Мы боимся, что через 10−15 лет Жезказган будет официально признан депрессивным городом», — говорит Саржан Аймаков.

Как указано в письме, которое старожилы и активисты Жезказгана подготовили на имя Главы государства, все налоги от крупного медного завода корпорации «Казахмыс» поступают в областной бюджет, а не в жезказганский:

«В сердцах жителей Жезказганского района давно поселился страх за свое будущее, многие отправляют детей учиться в большие города, такие как Караганда, Астана, в надежде и самим перебраться со временем поближе к детям. Люди, особенно бизнесмены, не хотят вкладываться в Жезказган, покупают недвижимость, бизнес в Караганде и Астане. Из региона идёт большой отток людских ресурсов, которые, понятное дело, уже не восполняются…».

В настоящий момент активисты собирают подписи всех жезказганцев под коллективным письмом на имя Главы государства. До 3 мая 1997 года Жезказган был областным центром Жезказганской области. После чего область была упразднена. В настоящий момент город состоит в подчинении Карагандинской области. Город имеет прямое железнодорожное сообщение с Астаной, Алматы, Карагандой, Кызылордой. Автодорожное сообщение с Кызылордой, Карагандой.