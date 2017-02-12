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09:56 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми седьмой раз за зиму температура опустилась ниже -30 градусов

Очередное похолодание зафиксировано в ночь на 11 февраля.

Усиление мороза и резкие перепады температур вновь фиксируют синоптики. По данным ГИС-Центра ПГНИУ, в ночь на 11 февраля температура в Перми седьмой раз за зиму опустилась ниже -30 градусов.

Причиной похолодания специалисты называют повышенное давление, под влиянием которого установилась безветренная и малооблачная погода. В результате в ночные часы заметно похолодало.

По данному показателю нынешняя зима занимает четвертое место в 21 веке после зим 2009−2010 (11 дней с температурой ниже -30 градусов), 2002−2003 и 2005−2006 гг. (по 10 суток с температурой ниже -30 градусов).

При этом годом ранее наблюдался другой температурный рекорд. 12 февраля 2016 года в поселке Бисер температура поднялась до +6,1 градуса, суточный температурный рекорд (+1,8 градусов) также состоялся и в Перми.

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