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09:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии министр образования приняла участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

УФА, 12 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», родителям уфимских выпускников текущего года была предоставлена возможность самим сдать ЕГЭ по математике.

В мероприятии, которое прошло в Республиканской художественной гимназии-интернате имени К. А. Давлеткильдеева, приняли участие министра образования РБ Гульназ Шафикова, ее заместители, начальник Управления по контролю и надзору в сфере образования РБ Айбулат Хажин, председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина, директора, родители и выпускники государственных бюджетных общеобразовательных организаций, представители вузов, СМИ.

Родители выпускников прошли всё то, что уже через несколько месяцев предстоит пройти их детям. Условия сдачи были максимально приближены к реальным. Регистрация, рамки металлоискателя, заполнение бланков, осуществление контроля на госэкзамене, печать экзаменационных материалов. В руках лишь паспорт и черная гелевая ручка. Такая психологическая подготовка обязательно снизит негативное отношение к ЕГЭ, считают в региональном Минобразования.

«Родители должны успокоить своих детей, настроить их на нормальную рабочую обстановку, чтобы получить объективный результат, — говорит Гульназ Шафикова. — Именно ваша поддержка нужна вашему ребенку прежде всего. Зачастую родители переживают ответственные момент в жизни своих детей гораздо острее, чем свои».

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