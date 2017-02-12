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10:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Небольшой снег выпадет в Иркутске на предстоящей рабочей неделе

Температура воздуха будет колебаться от -8 до -12°C.

Источник: IrkutskMedia.ru

Метеорологи обещают небольшой снег в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от -8 до -12°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 13 февраля, малооблачно, небольшой снег. Температура воздуха будет около -12°C. Ветер северо-западный, 3 м/с.

Во вторник, 14 февраля, будет облачно, возможен небольшой снег. Столбик термометра установится на отметке -12°C. Ветер северо-западный, 3 м/с.

В среду, 15 февраля, малооблачно, небольшой снег. Температура воздуха составит -12°C. Ветер северо-западный, 3 м/с.

В четверг, 16 февраля, установится ясная погода. Столбик термометра покажет -11°C. Ветер южный, 2 м/с.

В пятницу, 17 февраля, в течение дня ясно. За окном будет -8°C. Ветер юго-восточный, 4 м/с.

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