Небольшой снег выпадет в Иркутске на предстоящей рабочей неделе
Температура воздуха будет колебаться от -8 до -12°C.
Температура воздуха будет колебаться от -8 до -12°C.
Метеорологи обещают небольшой снег в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от -8 до -12°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 13 февраля, малооблачно, небольшой снег. Температура воздуха будет около -12°C. Ветер
Во вторник, 14 февраля, будет облачно, возможен небольшой снег. Столбик термометра установится на отметке -12°C. Ветер
В среду, 15 февраля, малооблачно, небольшой снег. Температура воздуха составит -12°C. Ветер
В четверг, 16 февраля, установится ясная погода. Столбик термометра покажет -11°C. Ветер южный, 2 м/с.
В пятницу, 17 февраля, в течение дня ясно. За окном будет -8°C. Ветер